alexmyt

Алексей Мыцыков alexmyt

 
48 летРоссия/Урюпинск
20 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Исправить верстку на DIV-ах

    $10

    Сайт korund34.ru Нужно: 1. подправить код страницы и таблицу стилей так, чтобы правая колонка с контентом растягивалась до ширины экрана, и не съезжала вниз на маленких экранах. Обязательно обеспечить кроссбраузерность (собственно, под ИЕ я заставил все это ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Несложный дизайн

    $100

    Небоходим несложный дизайн для сайта www.korund34.ru. Как пример "несложного" дизайна - www.alfatec.ru В частности, требуется: - нарисовать шапку, оставив в ней место под главное меню (пункты в меню могут добавиться); - выделить правую и левую колонки, в левой ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Баннер 468х60, компьютерная фирма

    $10

    Нужен баннер для компьютерной фирмы (http://megabyte.urup.ru/). Основное пожелание - баннер должен быть ярким и запоминающимся. Все остальное - на вкус дизайнера.

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн сайта экологически чистых продуктов

    $100

    Необходим дизайн и нарезка сайта компании, производящей и поставляющей экологически чистые продукты для здорового образа жизни. На сайте необходимы следующие разделы: первая страница с приветствием пользователям, Методики (с подразделами), Продукты (с подразделами), Прайс-лист, Ссылки, Контакты. Никаких особенных ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад