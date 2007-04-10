Сайт korund34.ru Нужно: 1. подправить код страницы и таблицу стилей так, чтобы правая колонка с контентом растягивалась до ширины экрана, и не съезжала вниз на маленких экранах. Обязательно обеспечить кроссбраузерность (собственно, под ИЕ я заставил все это ...
- $10HTML-верстка1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $100
Небоходим несложный дизайн для сайта www.korund34.ru. Как пример "несложного" дизайна - www.alfatec.ru В частности, требуется: - нарисовать шапку, оставив в ней место под главное меню (пункты в меню могут добавиться); - выделить правую и левую колонки, в левой ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт16 лет назад
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Нужен баннер для компьютерной фирмы (http://megabyte.urup.ru/). Основное пожелание - баннер должен быть ярким и запоминающимся. Все остальное - на вкус дизайнера.Баннеры1 исполнительЗакрыт16 лет назад
http://vita-agro.ru Компания занимается производством и реализацией экологически чистых продуктов. Целевой рынок - Москва. Необходима раскрутка сайта.Поисковые системы (SEO)23 заявкиЗакрыт17 лет назад
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Необходим дизайн и нарезка сайта компании, производящей и поставляющей экологически чистые продукты для здорового образа жизни. На сайте необходимы следующие разделы: первая страница с приветствием пользователям, Методики (с подразделами), Продукты (с подразделами), Прайс-лист, Ссылки, Контакты. Никаких особенных ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен17 лет назад