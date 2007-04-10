Сайт korund34.ru Нужно: 1. подправить код страницы и таблицу стилей так, чтобы правая колонка с контентом растягивалась до ширины экрана, и не съезжала вниз на маленких экранах. Обязательно обеспечить кроссбраузерность (собственно, под ИЕ я заставил все это ...