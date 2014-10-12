Здравствуйте, есть программный бот, написанный на C#/Windows Form. Интерфейс имеется, но сам бот работает некорректно, в частности не выполняет своих основных функций. Необходимо исправить ошибки и доделать инструмент. Подробности при личном общении. Пишите только, если у ...
- Прикладное ПО6 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужна программы для работы Вк, предусматривающая гибкий автоответчик ЛС. Подробности в личной переписке. Софт будет функциональным, поэтому подавайте заявки только в том случае, если готовы реализовывать проекты любой сложности. Наличие опыта разработки ПО обязательно. Оплата ...Прикладное ПО8 заявокЗакрыт5 лет назад
- $60
Здравствуйте, необходимо настроить рся в директе по теме онлайн-заработка и помочь с модерацией при необходимости. Трафика нужно много, с запросами придется хорошенько поработать. Просьба обращаться только опытных исполнителей с портфолио, новички не нужны.Контекстная реклама7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $20
Здравствуйте, нужна несложная озвучка текста примерно на 10-14 минут простым мужским голосом. Не дикторским с радио. Голос мужчины от 30 лет, желательно низкий. Присылайте примеры звучания.Озвучивание10 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Необходимо записать видео на вебкамеру по готовому сценарию. Длительность примерно 2 минуты, ничего сложного, просто читаете готовый текст с экрана. Оплата на вебмани 500 рублей.Завершен8 лет назад
- $7
Здравствуйте. Нужно зачитать маленький готовый отзыв на вебкамеру. Ничего сложного, работы на 2 минуты. Оплата 7 долларов на вебмани. Сделать нужно ко вторнику, максимум к вечеруВидеомонтаж7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
Необходимо записать небольшой (до 1 минуты) видео-отзыв. Сценарий имеется. Работа должна быть выполнена к понедельнику до обедаВидеомонтаж6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $15
Здравствуйте. Есть небольшой текст (всего 1 страница ворда, 14 шрифт Times). Нужен простой мужской голос (25-35 лет) для озвучки. Оплата 15 долларов на вебмани. Нужно выполнить не позже 5 вечера в понедельник. Пожалуйста, показывайте примеры.Озвучивание20 заявокЗакрыт9 лет назад
- $15
Здравствуйте, нужен человек для записи отзывы о проекте. Примерный сценарий имеется. Запись должна быть сделана к четвергу. Обязательное условие - громкий звук и хороший задний фон (не на фоне старых обоев. Желательно рядом с компьютером). ...Завершен9 лет назад
Здравствуйте, нужен небольшой калькулятор расчета прибыли. Примерно как на этом сайте kurs.allseobiz. ru но проще. Срок на разработку 3 дня, оплата по вебмани. Желательно подготовить код в едином виде без разбивки на css и ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт9 лет назад
- $30
Имеется рекламный текст на английском 549 слов (полторы страницы ворд 14 times new roman). Требуется хорошая дикция и произношение. Голос мужской, обычный, не дикторский. Голос не низкий. Оплата 2000 рублей. Сроки 2 дня. Пожалуйста, показывайте ...Озвучивание1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $30
Здравствуйте, нужен человек (от 20 лет) для записи короткого (около 30 сек) видео-отзывы на платный продукт. Сценарий готов. Оплата 30 долларов на вебмани. Требования: запись на обычную камеру (не вебку). Уложиться нужно до понедельникаЗавершен9 лет назад
- $15
Здравствуйте, необходимо записать 15 секундный видео отзыв по готовому сценарию (пара предложений). Возраст от 23 лет (девушка или парень - не важно), актерские способности приветствуются. Желательна съемка на обычную камеру, а не на веб-камеру. Оплата ...Завершен9 лет назад
- $5
Здравствуйте. Нужен человек от 25 лет для записи видео отзыва. Всего 15 секунд, пара заготовленных предложений. Видео должно быть в хорошем качестве (пожалуйста, не записывайте на фоне старых обоев). Оплата по вебмани, 5 долларовВидеомонтажнет заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, ищу профессионала для настройки директа - реклама обучающего курса под конкретную целевую аудиторию. Оплата достойная, по вебмани. Рекламу нужно настроить в течение суток. Пожалуйста, подавайте заявки только в том случае, если у вас есть ...Контекстная реклама11 заявокЗакрыт9 лет назад
- $20
Здравствуйте. Ищется девушка для записи живого видео-отзывы. Тема: сыграть роль молодой мамы в декрете. Видео на минуту-полторы. Есть готовый сценарий. Необходимо иметь более-менее приличный задний фон, чтобы не было видно старых обоев. Видео будет использовано для ...Завершен9 лет назад
- $100
Здравствуйте. Наше издательство выпускает обучающий курс в интернете. Мы готовим рекламный ролик, текст которого должен озвучить женский голос. В ролике будет рассказываться небольшая история девушки в декретном отпуске. Голос должен быть спокойным и ласковым, вызывающим ...Озвучивание1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Нужен приятный мужской голос для озвучки рекламного текста. Голос будут использован в видеоролике, презентующем мой обучающий курс. Звук должен быть чистым, никаких помех. Наложение тематической музыки на фон приветствуется, но не обязательно. Размер текста 470 слов. Время ...Аудиомонтаж1 исполнительЗавершен9 лет назад