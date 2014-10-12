alexshwar

Алексей alexshwar

 
38 летРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$7
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доделать или переделать софт для работы в ВК

    Здравствуйте, есть программный бот, написанный на C#/Windows Form. Интерфейс имеется, но сам бот работает некорректно, в частности не выполняет своих основных функций. Необходимо исправить ошибки и доделать инструмент. Подробности при личном общении. Пишите только, если у ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка бота ВК

    Нужна программы для работы Вк, предусматривающая гибкий автоответчик ЛС. Подробности в личной переписке. Софт будет функциональным, поэтому подавайте заявки только в том случае, если готовы реализовывать проекты любой сложности. Наличие опыта разработки ПО обязательно. Оплата ...

    Прикладное ПО8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Настроить РСЯ в директе и помочь с модерацией

    $60

    Здравствуйте, необходимо настроить рся в директе по теме онлайн-заработка и помочь с модерацией при необходимости. Трафика нужно много, с запросами придется хорошенько поработать. Просьба обращаться только опытных исполнителей с портфолио, новички не нужны.

    Контекстная реклама7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен видео-отзыв

    Здравствуйте. Необходимо записать видео на вебкамеру по готовому сценарию. Длительность примерно 2 минуты, ничего сложного, просто читаете готовый текст с экрана. Оплата на вебмани 500 рублей.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Записать видео-отзыв на вебкамеру

    $7

    Здравствуйте. Нужно зачитать маленький готовый отзыв на вебкамеру. Ничего сложного, работы на 2 минуты. Оплата 7 долларов на вебмани. Сделать нужно ко вторнику, максимум к вечеру

    Видеомонтаж7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Озвучить небольшой текст простым недикторским голосом

    $15

    Здравствуйте. Есть небольшой текст (всего 1 страница ворда, 14 шрифт Times). Нужен простой мужской голос (25-35 лет) для озвучки. Оплата 15 долларов на вебмани. Нужно выполнить не позже 5 вечера в понедельник. Пожалуйста, показывайте примеры.

    Озвучивание20 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Записать видео-отзыв на 40-60 секунд

    $15

    Здравствуйте, нужен человек для записи отзывы о проекте. Примерный сценарий имеется. Запись должна быть сделана к четвергу. Обязательное условие - громкий звук и хороший задний фон (не на фоне старых обоев. Желательно рядом с компьютером). ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создать калькулятор расчета прибыли

    Здравствуйте, нужен небольшой калькулятор расчета прибыли. Примерно как на этом сайте kurs.allseobiz. ru но проще. Срок на разработку 3 дня, оплата по вебмани. Желательно подготовить код в едином виде без разбивки на css и ...

    CSS
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужно озвучить текст на английском

    $30

    Имеется рекламный текст на английском 549 слов (полторы страницы ворд 14 times new roman). Требуется хорошая дикция и произношение. Голос мужской, обычный, не дикторский. Голос не низкий. Оплата 2000 рублей. Сроки 2 дня. Пожалуйста, показывайте ...

    Рекламный текст
    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сделать небольшой видео-отзыв

    $30

    Здравствуйте, нужен человек (от 20 лет) для записи короткого (около 30 сек) видео-отзывы на платный продукт. Сценарий готов. Оплата 30 долларов на вебмани. Требования: запись на обычную камеру (не вебку). Уложиться нужно до понедельника

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Записать маленький видео отзыв

    $15

    Здравствуйте, необходимо записать 15 секундный видео отзыв по готовому сценарию (пара предложений). Возраст от 23 лет (девушка или парень - не важно), актерские способности приветствуются. Желательна съемка на обычную камеру, а не на веб-камеру. Оплата ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сделать очень маленький видео отзыв (15 секунд)

    $5

    Здравствуйте. Нужен человек от 25 лет для записи видео отзыва. Всего 15 секунд, пара заготовленных предложений. Видео должно быть в хорошем качестве (пожалуйста, не записывайте на фоне старых обоев). Оплата по вебмани, 5 долларов

    Видеомонтажнет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужно настроить Директ

    Здравствуйте, ищу профессионала для настройки директа - реклама обучающего курса под конкретную целевую аудиторию. Оплата достойная, по вебмани. Рекламу нужно настроить в течение суток. Пожалуйста, подавайте заявки только в том случае, если у вас есть ...

    Контекстная реклама11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужна девушка для записи видео-отзыва на курс

    $20

    Здравствуйте. Ищется девушка для записи живого видео-отзывы. Тема: сыграть роль молодой мамы в декрете. Видео на минуту-полторы. Есть готовый сценарий. Необходимо иметь более-менее приличный задний фон, чтобы не было видно старых обоев. Видео будет использовано для ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нужен ласковый женский голос для озвучки текста

    $100

    Здравствуйте. Наше издательство выпускает обучающий курс в интернете. Мы готовим рекламный ролик, текст которого должен озвучить женский голос. В ролике будет рассказываться небольшая история девушки в декретном отпуске. Голос должен быть спокойным и ласковым, вызывающим ...

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Озвучить небольшой текст

    $50

    Нужен приятный мужской голос для озвучки рекламного текста. Голос будут использован в видеоролике, презентующем мой обучающий курс. Звук должен быть чистым, никаких помех. Наложение тематической музыки на фон приветствуется, но не обязательно. Размер текста 470 слов. Время ...

    Рекламный текст
    Аудиомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
Vrud599
64 годаБеларусь
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$7
10 баллов
8 лет назад
Нужен видео-отзыв
Работать приятно, задания четкие, оплата своевременная рекомендую
Отлично поработали, человек справился с задачей быстро, работу выполнил креативно
Ответный отзыв
IrinaChitakova
26 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Записать видео-отзыв на 40-60 секунд
Отлично сотрудничать, хорошо ставит задачи, оплата во время, рекомендую.
Отлично поработали. Работа сделана очень качественно и в срок, за что Ирине благодарен
Ответный отзыв
Galacticstudio
Дмитрий 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Нужно озвучить текст на английском
Заказчик чётко ставит задачу.Всё в полном порядке.
Отличная озвучка, очень оперативная работа. Всем доволен!
Ответный отзыв
darkcinema
Андрей 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Сделать небольшой видео-отзыв
Категорически рекомендую. Постановка задачи — 5/5, коммуникации — 5/5, оплата — 5/5. Буду рад сотрудничать в дальнейшем.
Отлично поработали. Качественное видео, работа выполнена быстро и в срок. Всем рекомендую
Ответный отзыв
FarRider
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Записать маленький видео отзыв
Четко поставленная задача, никаких проволочек с оплатой. Заказчик всегда на связи. Все понравилось - рекомендую!
Владимир отлично справился с работой. Видео получилось очень качественным, видно, что человек- профессионал своего дела
Ответный отзыв