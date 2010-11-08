Необходимо скопировать сайт на три другие хостинга и другие домены. Сайт dasmatras.ru
Прочее6 заявок
Закрыт
13 лет назад
Необходимо скопировать сайт на три другие хостинга и другие домены. Сайт dasmatras.ru
VirtueMart 1.1.4 на joomla 1.5. не работает кнопка купить. Необходимо устранить проблему. Сайт dasMatras.ru
• Каталог товаров (количество товаров неограниченно, более 10 категорий, фильтры по свойствам, массовое внесение товаров, карточки товаров, вынесение самых просматриваемых и тд.) • В базе производитель, продавец, торговый центр ( в карточке продавца все его категории товаров, все ...