• Каталог товаров (количество товаров неограниченно, более 10 категорий, фильтры по свойствам, массовое внесение товаров, карточки товаров, вынесение самых просматриваемых и тд.) • В базе производитель, продавец, торговый центр ( в карточке продавца все его категории товаров, все ...