Ищем програмиста, для исправления ошибок на сайте, найденых роботом Яндекса. Если есть подобный опыт, присылайте свои координаты и расценки на ящик [email protected]
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- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
ТРЕБУЕТСЯ ВЕБ ДИЗАЙНЕР Ищем дизайнера на конкурсной основе для создания сайта психологического центра. Дизайн + нарезка страницы на части (php). Верстка страниц с текстом не нужна. Оплата 5000 руб. за понравившийся дизайн. ...Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется литературный редакторд ля обработки текста книги (материал сырой) Резюме и пожелания по оплате высылайте на мейл [email protected]Редактирование и Корректура43 заявкиЗакрыт16 лет назад
Ищем программиста - нужно переделать 5 asp файлов в php файлы Оплата 1000руб Примеры работ и контактную информацию присылайте на мейл [email protected]Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Ищем верстальщика для доработки сайта на php. (правки линков, раскладка картинок по папкам, верска нескольких страниц) Работы на 3-4 часа максимум. Опыт работы не менее 3 лет и отвественность Высылайте ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт16 лет назад