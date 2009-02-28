alina1978

Alina alina1978

 
52 года
16 лет на фриланс-бирже
Была
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн сайта

    ТРЕБУЕТСЯ ВЕБ ДИЗАЙНЕР Ищем дизайнера на конкурсной основе для создания сайта психологического центра. Дизайн + нарезка страницы на части (php). Верстка страниц с текстом не нужна. Оплата 5000 руб. за понравившийся дизайн. ...

    PHP
    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка для верстальщика

    Ищем верстальщика для доработки сайта на php. (правки линков, раскладка картинок по папкам, верска нескольких страниц) Работы на 3-4 часа максимум. Опыт работы не менее 3 лет и отвественность Высылайте ...

    PHP
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад