aliviacenter

Нужен график для разработки флаеров и визиток. каждый в 5 разных вариантах на английском и русском языках. Предоставим фото и лого. Разработка листа с перечнем услуг и листа для записи данных клиента, а также рекламных флаеров с ...
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$17
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Дизайн продукции11 заявокЗакрыт7 лет назад
сайт в Joomla, нужно довести до ума и поддерживать сайт ежемесячно.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
перевод статей сайта с русского на иврит.Переводынет заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Ищем опытного блогера, для написания статей и тем для сайта велнесс клуба.Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Есть лого и цвета, нужен дизайнер для разработки дизайна визиток, конвертов, листовок, брошюр и т.дДизайн продукции18 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день, нам нужен сайт под ключ. пример нужного нам сайта: http://tonus-club-spb.ru/statji/ ( это нужный нам дизайн, будут изменения цвета, текста и несколько дополнительных окон) За какое время сайт будет готов? Какая стоимость работы? СпасибоВеб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Отзывы фрилансеров
$17
7 баллов
7 лет назад
Заказчик для терпеливых исполнителей. Совсем нетребовательная девушка, приятная в общении. Полностью доверяет исполнителю. Сложно с обратной связью, возможно ей просто некуда спешить, но платит по договоренности. Без обмана.
Ответный отзыв
заказ выполнен
$150
10 баллов
8 лет назад
Очень хороший и приятный заказчик. Оплата вовремя. Рекомендую
Ответный отзыв
Очень довольны