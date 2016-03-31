aliviacenter

Добрый день, нам нужен сайт под ключ. пример нужного нам сайта: http://tonus-club-spb.ru/statji/ ( это нужный нам дизайн, будут изменения цвета, текста и несколько дополнительных окон) За какое время сайт будет готов? Какая стоимость работы? Спасибо