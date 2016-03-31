aliviacenter

Маргарита Лейцина aliviacenter

 
36 летИзраиль/Ришон-ле-Цион
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$17
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
pr0t0plazma
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$17
7 баллов
7 лет назад
Написание маркетинговых текстов для сайта. Тема велнесс
Заказчик для терпеливых исполнителей. Совсем нетребовательная девушка, приятная в общении. Полностью доверяет исполнителю. Сложно с обратной связью, возможно ей просто некуда спешить, но платит по договоренности. Без обмана.
заказ выполнен
Ответный отзыв
Webfuture
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
$150
10 баллов
8 лет назад
Сайт под ключ
Очень хороший и приятный заказчик. Оплата вовремя. Рекомендую
Очень довольны
Ответный отзыв