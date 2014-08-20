копирайтер, автор статей разнообразной тематики

Высшее филологическое образование по специальности "Русский язык и литература". Магистр с красным дипломом. Окончила ХНУ им. В.Н. Каразина. Гарантирую качественное, грамотное написание статей, текстов, постов любой тематики строго в указанные сроки. Оплата на карту Приватбанка или Яндекс.

Имею большой опыт работы в сфере журналистики, издательского дела, корректирования и редактирования текстов.

Сотрудничала с крупнейшими издательствами Росcии и СНГ.

E-mail: [email protected]