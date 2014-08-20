копирайтер, автор статей разнообразной тематики
Высшее филологическое образование по специальности "Русский язык и литература". Магистр с красным дипломом. Окончила ХНУ им. В.Н. Каразина. Гарантирую качественное, грамотное написание статей, текстов, постов любой тематики строго в указанные сроки. Оплата на карту Приватбанка или Яндекс.
Имею большой опыт работы в сфере журналистики, издательского дела, корректирования и редактирования текстов.
Сотрудничала с крупнейшими издательствами Росcии и СНГ.
E-mail: [email protected]
Рефераты, Курсовые и Дипломы
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Стихи, Песни и Проза
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Редактирование и Корректура
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Переводы
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Копирайтинг
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