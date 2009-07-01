Образование высшее:
2009-2013
(январь)
БФУ им. И.Канта
Исторический
Культурология( дипломная работа: Феномен развития рекламы в постсоветской России и перспективы её развития)
Среднее специальное:
2007-2009
Калининградский Технический Колледж
Систем вычислительной техники
Издательское дело(наружная реклама, печатные издания)
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
Технология взаимодействия с представителями торговых сетей
Pro Training Corporate Programmes
2014
«Образование, направленное на воспитание демократической гражданственности, и образование в области прав человека в Калининградской
области РФ»
Совместная программа Совета Европы и Европейского Союза «Образование, направленное на воспитание демократической гражданственности, и
образование в области прав человека в Калининградской области РФ»
2004-2006
Обучение по классу вокала и гитары
Дворец творчества детей и молодежи
2002-2008
Срочная служба:
Вооруженные Силы Российской Федерации
2010-2011
ОПЫТ РАБОТЫ:
04.2013 – по н.в.
Sony MobileRussia
Региональный атташе.
Профессиональные обязанности:
Проведение больших тренингов для сетей магазинов (связной,мтс, мегафон, билайн, вестер)
проведение тренингов и обучения персонала магазинов;
переговоры с локальными сетями;
выполнение задач по продвижению продукции компании в соответствии со
стратегией;
предоставление отчетности (еженедельные, ежемесячные, ежеквартальные отчеты);
командировки (раз в квартал на ежеквартальные митинги).
03.2012 – по н.в.
PR-специалист(freelance дизайнер,менеджер по рекламе, специалист эффективности размещения наружной рекламы)
Индивидуальный предприниматель
Менеджер по работе с клиентами, 08.2012 – 04.2013
ООО «Пласт-Хаус»
Профессиональные обязанности:
Работа с базой данных, консультирование клиентов,руководство производственными бригадами.
Менеджер по работе с корпоративными клиентами, 06.2012 – 08.2012
ОАО СКБ-Банк
Профессиональные обязанности:
Работа с крупными клиентами банка, на предмет вложенийфинансовых средств компании на хранение в банк. В моменты отсутствия
управляющего, встречи с ключевыми клиентами банка.
Дизайнер-менеджер, 07.2011 – 06.2012
РГ КАРМЕЛ
Дизайнер-печатник, 07.2009-04.2010
Гамма-GRAPHIC
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕНАВЫКИ:
знание компьютера на уровне опытного пользователя.
Владение программами :MS Windows, Linux, MS Office, весь пакет Adobe, CorelDraw, Roland WW, Onyx,интернет. Умение точно и ясноизлагать свои мысли как письменно, так и устно.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Не курю, имеется водительское удостоверение(стаж вожденияавтомобиля - 6 года) возможны
командировки. Коммуникабелен, инициативен. Увлекаюсь рекламнойдеятельностью и средствами реализации рекламных акций, автомобилями,страйкболом, настольным теннисом, катанием на роликовых коньках, велоспортом, баскетболом,футболом. Нравится работа в сфере проведения тренингов, хотел бы продолжить работать и развиваться в этом направлении.