Вы рассуждаете — значит, не хотите. Желая сильно, не рассуждают.

Образование высшее:

2009-2013

(январь)

БФУ им. И.Канта

Исторический

Культурология( дипломная работа: Феномен развития рекламы в постсоветской России и перспективы её развития)

Среднее специальное:

2007-2009

Калининградский Технический Колледж

Систем вычислительной техники

Издательское дело(наружная реклама, печатные издания)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

Технология взаимодействия с представителями торговых сетей

Pro Training Corporate Programmes

2014

«Образование, направленное на воспитание демократической гражданственности, и образование в области прав человека в Калининградской

области РФ»

Совместная программа Совета Европы и Европейского Союза «Образование, направленное на воспитание демократической гражданственности, и

образование в области прав человека в Калининградской области РФ»

2004-2006

Обучение по классу вокала и гитары

Дворец творчества детей и молодежи

2002-2008

Срочная служба:

Вооруженные Силы Российской Федерации

2010-2011

ОПЫТ РАБОТЫ:

04.2013 – по н.в.

Sony MobileRussia

Региональный атташе.

Профессиональные обязанности:

Проведение больших тренингов для сетей магазинов (связной,мтс, мегафон, билайн, вестер)

проведение тренингов и обучения персонала магазинов;

переговоры с локальными сетями;

выполнение задач по продвижению продукции компании в соответствии со

стратегией;

предоставление отчетности (еженедельные, ежемесячные, ежеквартальные отчеты);

командировки (раз в квартал на ежеквартальные митинги).

03.2012 – по н.в.

PR-специалист(freelance дизайнер,менеджер по рекламе, специалист эффективности размещения наружной рекламы)

Индивидуальный предприниматель

Менеджер по работе с клиентами, 08.2012 – 04.2013

ООО «Пласт-Хаус»

Профессиональные обязанности:

Работа с базой данных, консультирование клиентов,руководство производственными бригадами.

Менеджер по работе с корпоративными клиентами, 06.2012 – 08.2012

ОАО СКБ-Банк

Профессиональные обязанности:

Работа с крупными клиентами банка, на предмет вложенийфинансовых средств компании на хранение в банк. В моменты отсутствия

управляющего, встречи с ключевыми клиентами банка.

Дизайнер-менеджер, 07.2011 – 06.2012

РГ КАРМЕЛ

Дизайнер-печатник, 07.2009-04.2010

Гамма-GRAPHIC

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕНАВЫКИ:

знание компьютера на уровне опытного пользователя.

Владение программами :MS Windows, Linux, MS Office, весь пакет Adobe, CorelDraw, Roland WW, Onyx,интернет. Умение точно и ясноизлагать свои мысли как письменно, так и устно.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Не курю, имеется водительское удостоверение(стаж вожденияавтомобиля - 6 года) возможны