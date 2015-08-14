Реклама, которая продает!
Реклама, которая продает!
полиграфия: буклеты, листовки, календари и мн. др.
Логотипы. ФС. Наружная реклама. Упаковка.
Работа ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по предоплате.
icq: 195465708, Ph.: +375 29 5706045 (1276045).
Индивидуальный предприниматель. Работа по безналичному расчету.
опыт: около 10 лет...
e-mail: [email protected]
Клиенты: Беларусьнефть, Белсвисбанк, Паритетбанк, Спутниковые системы, Атлант-М Либерти, Сомелье, Страховая компания «Таск», Дансис, Караван, Юнион Моторс, Атек, Белорусская федерация по велосипедному спорту, Белорусская федерация по футболу и др.
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Портфолио
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Верстка полиграфии
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Наружная реклама
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Иллюстрации и Рисунки
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Обработка фотографий
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Логотипы и Знаки
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Дизайн сайтов
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