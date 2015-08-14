alvis

Игорь Зайцев alvis

 
45 летБеларусь/Минск
18 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Реклама, которая продает!

Реклама, которая продает!

полиграфия: буклеты, листовки, календари и мн. др.

Логотипы. ФС. Наружная реклама. Упаковка.

Работа ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по предоплате.

icq: 195465708, Ph.: +375 29 5706045 (1276045).

Индивидуальный предприниматель. Работа по безналичному расчету.

опыт: около 10 лет...

e-mail: [email protected]

Клиенты: Беларусьнефть, Белсвисбанк, Паритетбанк, Спутниковые системы, Атлант-М Либерти, Сомелье, Страховая компания «Таск», Дансис, Караван, Юнион Моторс, Атек, Белорусская федерация по велосипедному спорту, Белорусская федерация по футболу и др.

Портфолио
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Фирменный стиль
нет отзывов
от $30
#1083
Презентации
нет отзывов
от $120
#1149
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $80
#2057
Наружная реклама
нет отзывов
от $150
#2066
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $50
#2747
Обработка фотографий
нет отзывов
от $3
#2911
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $120
#4802
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $250
#5823
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