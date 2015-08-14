Реклама, которая продает!

Реклама, которая продает!

полиграфия: буклеты, листовки, календари и мн. др.

Логотипы. ФС. Наружная реклама. Упаковка.

Работа ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по предоплате.

icq: 195465708, Ph.: +375 29 5706045 (1276045).

Индивидуальный предприниматель. Работа по безналичному расчету.

опыт: около 10 лет...

e-mail: [email protected]

Клиенты: Беларусьнефть, Белсвисбанк, Паритетбанк, Спутниковые системы, Атлант-М Либерти, Сомелье, Страховая компания «Таск», Дансис, Караван, Юнион Моторс, Атек, Белорусская федерация по велосипедному спорту, Белорусская федерация по футболу и др.