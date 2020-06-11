Алёна Наливайко alyonanalivaykoalyonanalivayko
25 летУкраина/Запорожье
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Погружаюсь в каждый проект, как в первый :)
Welcome!
Меня зовут Алёна, я начинающий специалист в сфере веб-дизайна. Мои работы вы можете просмотреть по ссылке: Behance, связаться со мной можно в приват или по email: [email protected].
Почему я?
- Помогу Вам привлечь и удержать внимание клиентов.
- Сделаю Ваш сайт визуально эстетичным и удобным для пользователей.
- Найду с Вами общий язык и учту все Ваши пожелания.
Skills
Инструменты: Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator
Уровень английского языка: Intermediate (B2)
Специализация:
- дизайн ленингов;
- UI концепты главных экранов;
- дизайн многостраничных веб-ресурсов;
- дизайн мобильных приложений.
Личностные качества
- ответственность;
- пунктуальность;
- перфекционизм.
Я в соц. сетях
Dribbble
Открыта к любым предложениям! Свяжитесь со мной, буду рада сотрудничеству!
Портфолио
- Дизайн главного экрана для кондитерской "У Арины"75 просмотров
- Дизайн главной страницы для компании Clarity73 просмотра