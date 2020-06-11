alyonanalivayko

Алёна Наливайко alyonanalivayko

 
25 летУкраина/Запорожье
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Погружаюсь в каждый проект, как в первый :)

Welcome!

Меня зовут Алёна, я начинающий специалист в сфере веб-дизайна. Мои работы вы можете просмотреть по ссылке: Behance, связаться со мной можно в приват или по email: [email protected].

  

Почему я?

  • Помогу Вам привлечь и удержать внимание клиентов.
  • Сделаю Ваш сайт визуально эстетичным и удобным для пользователей.
  • Найду с Вами общий язык и учту все Ваши пожелания.
Моя главная цель – помогать клиентам с оформлением их сайтов и становиться высококлассным специалистом в сфере веб-дизайна.

Skills

Инструменты:  Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

Уровень английского языка: Intermediate (B2)

Специализация:

  • дизайн ленингов;
  • UI концепты главных экранов;
  • дизайн многостраничных веб-ресурсов;
  • дизайн мобильных приложений.

Личностные качества

  • ответственность;
  • пунктуальность;
  • перфекционизм.
Я внимательно отношусь к пожеланиям клиентов, выслушаю Вас и обязательно приму к сведению Ваши правки. Предпочитаю человеческие взаимоотношения между заказчиком и исполнителем, считаю, что при взаимоуважении и работа идет лучше :)

Я в соц. сетях

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Открыта к любым предложениям! Свяжитесь со мной, буду рада сотрудничеству!

Дизайн мобильного приложенияFigmaIllustratorPhotoshop