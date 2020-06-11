Погружаюсь в каждый проект, как в первый :)

Welcome!

Меня зовут Алёна, я начинающий специалист в сфере веб-дизайна. Мои работы вы можете просмотреть по ссылке: Behance, связаться со мной можно в приват или по email: [email protected].

Почему я?

Помогу Вам привлечь и удержать внимание клиентов.

и внимание клиентов. Сделаю Ваш сайт визуально эстетичным и удобным для пользователей.

и для пользователей. Найду с Вами общий язык и учту все Ваши пожелания.

Моя главная– помогать клиентам с оформлением их сайтов и становиться высококлассным специалистом в сфере веб-дизайна.

Skills

Инструменты: Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

Уровень английского языка: Intermediate (B2)

Специализация:

дизайн ленингов;

UI концепты главных экранов;

дизайн многостраничных веб-ресурсов;

дизайн мобильных приложений.

Личностные качества

ответственность;

пунктуальность;

перфекционизм.

Я внимательно отношусь к пожеланиям клиентов, выслушаю Вас и обязательно приму к сведению Ваши правки. Предпочитаю человеческие взаимоотношения между заказчиком и исполнителем, считаю, что при взаимоуважении и работа идет лучше :)

Я в соц. сетях

﻿Dribbble﻿

Instagram

Facebook

Открыта к любым предложениям! Свяжитесь со мной, буду рада сотрудничеству!