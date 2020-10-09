anastasiagargai

Гаргай Анастасия anastasiagargai

 
29 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Программирование сайта

    Добрый день!  Необходимо сделать верстку сайта и интеграцию с ворд пресс и адаптацию под моб. версию.  Дизайн готов, проект в Readymag! Профиля PRO в Readymag у нас нет. Ниже прикреплен бриф с ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Отрисовка дизайна сайта каталога

    Добрый день,  Перейдя по ссылке вы сможете найти структуру сайта, по которой нужно обрисовать его дизайн (с анимацией). Пожалуйста просмотрите и презентацию прикрепленную к заказу, она является неотъемлемой частью брифа.  Ссылка ...

    FigmaNode.jsSketch
    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    5 лет назад