anastasiagargai

Добрый день! Необходимо сделать верстку сайта и интеграцию с ворд пресс и адаптацию под моб. версию. Дизайн готов, проект в Readymag! Профиля PRO в Readymag у нас нет. Ниже прикреплен бриф с ...
Дизайн сайтов4 заявки
Закрыт
4 года назад
Добрый день! Необходимо сделать верстку сайта и интеграцию с ворд пресс и адаптацию под моб. версию. Дизайн готов, проект в Readymag! Профиля PRO в Readymag у нас нет. Ниже прикреплен бриф с ...
Добрый день, Перейдя по ссылке вы сможете найти структуру сайта, по которой нужно обрисовать его дизайн (с анимацией). Пожалуйста просмотрите и презентацию прикрепленную к заказу, она является неотъемлемой частью брифа. Ссылка ...