andre_vt82

Требуется доработка или создание скрипта на Python с использованием Selenium для автоматизации действий на YouTube. Скрипт должен обрабатывать входные данные из файла youtube.txt, подписываться на каналы, ставить лайки на видео и добавлять их в список 'смотреть позже'. Учитывайте существующие подписки, лайки и добавления, чтобы избежать их удаления.
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