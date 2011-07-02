andre_vt82

Андрей andre_vt82

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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$65
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров

log_i_nnn
28 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$65
10 баллов
9 лет назад
Сверстать шаблон для сайта на Django
Django
Четкая постановка задачи, оплата в срок, при необходимости поможет разобраться в устройстве проекта. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Качественно и быстро выполнил поставленную задачу, шаблон сверстан на отлично!
Ответный отзыв
rbarantsevich
Роман 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Модальные окна для сайта на Django
DjangoPython
Отличный заказчик, постоянно на связи своевременная оплата.
Работа выполнена профессионально и очень быстро!
Ответный отзыв
neoVictor
Виктор 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$60
10 баллов
11 лет назад
Необходим модуль для Drupal 7
Drupal
Все оплатил согласно цене проекта
Спасибо за сотрудничество, все сделано быстро и оперативно, буквально за пару часов!
Ответный отзыв