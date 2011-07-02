andre_vt82

Требуется доработка или создание скрипта на Python с использованием Selenium для автоматизации действий на YouTube. Скрипт должен обрабатывать входные данные из файла youtube.txt, подписываться на каналы, ставить лайки на видео и добавлять их в список 'смотреть позже'. Учитывайте существующие подписки, лайки и добавления, чтобы избежать их удаления.