andrei_2403

Сейчас выложено 27000 товара на ЯМ, привязано к карте товар только 4600 товара, нужно настроить прайс (модуль для выгрузки прайса ) Вот рекомендация ЯМ "TypePrefix присутствует только у 0% товарных предложенийИспользуется для указания типа ...