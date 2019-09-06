andrei_2403

Андрей andrei_2403

 
38 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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  • Контекстная реклама

    $50

    Настройка и ведение контекстной рекламы. 100-150 объявлений. Тема светильники. Во вложении файл с урлом и темой к этой странице. настройка 50 у.е ведение 50 у.е

    Контекстная реклама10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Работы по OpenCart

    Установка модуля оплаты на сайте,  Агрегатор платежей  uniteller . Изменения страницы оформления заказов, настройка модуля создания прайса на яндекс маркет. Изменить ярлыки в карте товаров. И другие изменинения по интернет-магазину.

    Opencart
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Контекстная реклама

    $50

    Настройка и ведение контекстной рекламы. Общие объявления порядка 300 - на определенные запросы. Настройка массово на 25000 товара, по НЧ запросам. Разное содержание объявлений по разным регионам.

    Контекстная реклама16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Яндекс Маркет

    $20

    Сейчас выложено 27000 товара на ЯМ,  привязано к карте товар только 4600 товара, нужно настроить прайс (модуль для выгрузки прайса ) Вот рекомендация ЯМ "TypePrefix присутствует только у 0% товарных предложенийИспользуется для указания типа ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад