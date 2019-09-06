andrei_2403

Настройка и ведение контекстной рекламы. 100-150 объявлений. Тема светильники. Во вложении файл с урлом и темой к этой странице. настройка 50 у.е ведение 50 у.е
- $50Контекстная реклама10 заявокЗакрыт3 года назад
Перенос https://spektrsveta.ru/ на современный от 3 версии OpenCart. +чтобы была адаптация на мобильные устройства и планшеты.Интернет-магазины8 заявокЗакрыт4 года назад
Установка модуля оплаты на сайте, Агрегатор платежей uniteller . Изменения страницы оформления заказов, настройка модуля создания прайса на яндекс маркет. Изменить ярлыки в карте товаров. И другие изменинения по интернет-магазину.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $50
Настройка и ведение контекстной рекламы. Общие объявления порядка 300 - на определенные запросы. Настройка массово на 25000 товара, по НЧ запросам. Разное содержание объявлений по разным регионам.Контекстная реклама16 заявокЗакрыт5 лет назад
- $20
Сейчас выложено 27000 товара на ЯМ, привязано к карте товар только 4600 товара, нужно настроить прайс (модуль для выгрузки прайса ) Вот рекомендация ЯМ "TypePrefix присутствует только у 0% товарных предложенийИспользуется для указания типа ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $50
яндекс маркет - магазин уже размещен (4 года) нужны настройки и ведение -указать товар с ценой как на сайте, по промокоду (контетный производитель) цена на 10% ниже. ...Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт6 лет назад