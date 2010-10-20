andreu85

Андрей andreu85

 
38 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Написание оптимизированого текста для главной

    Требуется написать оптимизированный текст для главной страницы число символов от 2000, текст должен включать в себя ключевые слова и быть привлекательным для ПС. Нужно 2-а текса на 2-а сайта, тематика фильмы для мобильного и второй ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание семантич. ядра сайта + контент

    $50

    Требуется создание семантического ядра сайта (сайт на движке DLE) создание категорий и описаний к категориям, а также добавление по 10 фильмов к каждой категории с уникальным seo-описанием. Готовую работу можно скинуть в формате .sql (база ...

    DLE
    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Модуль для DLE "партнерские ссылки"

    $15

    Требуется переделать модуль "Партнерские ссылки" (описание на сайте _http://dle.in.ua/moduls/1844-partnerskie-ssylki-1.2.html) под версию движка DLE 8.3-9 или сделать подобный модуль который бы при переходи посетителей по внешним ссылкам открывал 2-е страницы в новом окне 1-я это реклама ...

    HTMLDLE
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад