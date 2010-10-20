Требуется написать оптимизированный текст для главной страницы число символов от 2000, текст должен включать в себя ключевые слова и быть привлекательным для ПС. Нужно 2-а текса на 2-а сайта, тематика фильмы для мобильного и второй ...
- Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется создание семантического ядра сайта (сайт на движке DLE) создание категорий и описаний к категориям, а также добавление по 10 фильмов к каждой категории с уникальным seo-описанием. Готовую работу можно скинуть в формате .sql (база ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $15
Требуется переделать модуль "Партнерские ссылки" (описание на сайте _http://dle.in.ua/moduls/1844-partnerskie-ssylki-1.2.html) под версию движка DLE 8.3-9 или сделать подобный модуль который бы при переходи посетителей по внешним ссылкам открывал 2-е страницы в новом окне 1-я это реклама ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад