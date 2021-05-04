andreyLscd1111

Андрей andreyLscd1111

 
33 года
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

ECHNICAL SKILLS

Python(flask, web scraping), basics HTML5/CSS, Bootstrap, Database basics

Mysql, postgrescl , basics json, basics linux.

PROJECTS & ACTIVITIES

Web scraping

Website

level of English

bs4, request

Flask, CSS/HTML5, json, Bootstrap.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

az73
51 год
8 лет в сервисе
Был
19 часов назад
$50
10 баллов
4 года назад
Разместить прект на flask
Flask
Все прошло замечательно. Рекомендую.
Все выполнено быстро и без вопросов. Рекомендую!
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