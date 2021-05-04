andreyLscd1111

Ищется копирайтер, владеющий польским языком для работы над финансовым проектом. Базовое понимание SEO является преимуществом. Укажите ваше предложение за 1000 символов.
ECHNICAL SKILLS
Python(flask, web scraping), basics HTML5/CSS, Bootstrap, Database basics
Mysql, postgrescl , basics json, basics linux.
PROJECTS & ACTIVITIES
Web scraping
Website
level of English
bs4, request
Flask, CSS/HTML5, json, Bootstrap.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
- Копирайтинг7 заявокЗакрыт2 года назад
- $50
Разместит готовый сайт на фреймворке Flask на VPS. Домен куплен. Сервер есть. После выполнения нужна будет небольшая консультация 10-20 мин, рассказать, какие шаги выполняли, чтоб в дальнейшем я мог ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен4 года назад
- $40
Разместить в интернет готовый сайт на фреймворке Flask. Домен куплен. Сервер есть. После выполнения нужна будет небольшая консультация 10-20 мин.Системное администрирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Разместить в интернет готовый сайт на фреймворке Flask. Домен куплен. Сервер - IspmanagerСистемное администрирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Отзывы фрилансеров
$50
10 баллов
4 года назад
Flask
Все прошло замечательно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Все выполнено быстро и без вопросов. Рекомендую!