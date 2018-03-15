Специализация и профессиональные навыки
Занимаюсь съёмкой и монтажом простых видеоклипов, для любительских музыкальных групп.
Изготовление Flash заставок и перебивок для телепередач.
Изготовление иллюстраций.
Опыт работы по организации процесса.
Работаю в:
- Adobe After Effects (продвинутый пользователь)
- Adobe Photoshop (продвинутый пользователь)
- Adobe Flash, Photoshop, Illusion, Maya, Nuke (начальный уровень), Audacity, Google SketchUp
Дополнительно ко всему:
Знание производства телепрограмм.
Знание производства анимационных роликов.
Знание технологии и опыт работы режиссёром моушн. кепчура.
Знание основных программ растровой графики.
Знание 2D анимации.
Компоузинг, спецэффекты, ротоскопинг
Опыт рисования режиссерской раскадровки для телесериалов.
Опыт работы с актёрами.
Профессиональные цели
В зависимости от ситуации.
Ищу работу в области кино-видеопроизводства.
Принимаю заказы на ретуширование видео, изготовление простых спецэффектов.
В конкурсах не участвую. В бесплатных проектах не работаю.
2D анимация. Стоимость анимации от 100$ сек.
Портфолио
- Эскиз заставки к телепередаче "Отморозки"394 просмотра