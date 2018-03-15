Теледизайн, компоузинг, титры, интерфейсы, анимация...

Специализация и профессиональные навыки

Занимаюсь съёмкой и монтажом простых видеоклипов, для любительских музыкальных групп.

Изготовление Flash заставок и перебивок для телепередач.

Изготовление иллюстраций.

Опыт работы по организации процесса.

Работаю в:

- Adobe After Effects (продвинутый пользователь)

- Adobe Photoshop (продвинутый пользователь)

- Adobe Flash, Photoshop, Illusion, Maya, Nuke (начальный уровень), Audacity, Google SketchUp

Дополнительно ко всему:

Знание производства телепрограмм.

Знание производства анимационных роликов.

Знание технологии и опыт работы режиссёром моушн. кепчура.

Знание основных программ растровой графики.

Знание 2D анимации.

Компоузинг, спецэффекты, ротоскопинг

Опыт рисования режиссерской раскадровки для телесериалов.

Опыт работы с актёрами.

Профессиональные цели

В зависимости от ситуации.

Ищу работу в области кино-видеопроизводства.

Принимаю заказы на ретуширование видео, изготовление простых спецэффектов.

В конкурсах не участвую. В бесплатных проектах не работаю.

2D анимация. Стоимость анимации от 100$ сек.