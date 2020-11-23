annabulitskaya

Всем привет! Мы – компания AMS, занимаемся разработкой мобильных приложений под Android и IOS. Сейчас мы находимся в поиске Middle+/Senior IOS Dev, который поможет нам создать новое мобильное приложение. Проект длительностью 3+ месяца ...
- $2400Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $2400
Всем привет! Мы – компания AMS, занимаемся разработкой мобильных приложений под Android и IOS. Наши заказчики – США и Западная Европа. Мы находимся в поиске разработчика для написания кода на Javascript на ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $2400
Всем привет! Мы – компания AMS, занимаемся разработкой мобильных приложений под Android и IOS. Наши заказчики – США и Западная Европа. Мы находимся в поиске разработчика для написания кастомного бэкенда. Необходимо перенести ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $2400
Всем привет! Мы - компания AMS, занимаемся разработкой мобильных приложений под Android и IOS. Проект находится в разработке, требуется написать IOS часть. Нам важен: - опыт коммерческой разработки ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $2400
Всем привет! Мы - компания AMS, занимаемся разработкой мобильных приложений под Android и IOS. Сейчас мы находимся в поиске того, кто поможет нам создать новое мобильное приложение. Нам важен: - опыт коммерческой ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт4 года назад