anstudio

Алексей Ничипоренко anstudio

 
62 годаУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Сайт выпал из ТОПа - требуется лечение

    Сайт - an-studio.kiev.ua возраст более 10 лет. Почти всегда находился в топ-5 по основным запросам ( визитки, полиэтиленовые пакеты, бумажные пакеты, изготовление печатей и т.д.) Месяц назад по многим запросам выпадает из ТОП10 а по ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт печатного салона

    Надо сделать сайт печатного салона где печатают визитки открытки пакеты футболки чашки пазлы и пр. Очень важно чтобы присутствовал конструктор футболок ( как здесьhttp://www.1001futbolka.ru/konstruktor ) и конструктор визиток как здесь-http://vizitka.com/printing/businesscards/template-1241/editor или что то похожее Дизайн ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написание СЕО-статей

    $100

    Необхолимо написать и размножить статьи для размещения на Liex По 1 уникальной 100% статье с последующим размножением на 50шт / каждая Статьи по 1500 -2000 знаков (чистая) Статьи на темы: 1) Визитки 2) Календари 3) Печати - Штампы ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт фотографа

    $400

    Необходимо сделать сайт для фотографа. Дизайн (PSD-файл) имеется . Cверстать валидно , кроссбраузерно, идеально оптимизировано под SEO. Никаких шаблонных галерей, галерея должна выглядеть как у меня на картинке. По вопросу CMS еще не определился - предлагайте. ...

    HTMLJoomla
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт-галерея для фотографа

    $200

    Необходимо сделать красивый сайт с удобной и быстрой галереей. Хороший дизайн и наполнение текстами Сайт должен делаться под присмотром СЕО-специалиста Необходим удобный для неспециалиста движок.

    Сайты «под ключ»28 заявок
    Закрыт
    13 лет назад