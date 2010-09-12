Сайт - an-studio.kiev.ua возраст более 10 лет. Почти всегда находился в топ-5 по основным запросам ( визитки, полиэтиленовые пакеты, бумажные пакеты, изготовление печатей и т.д.) Месяц назад по многим запросам выпадает из ТОП10 а по ...
- Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт11 лет назад
Надо сделать сайт печатного салона где печатают визитки открытки пакеты футболки чашки пазлы и пр. Очень важно чтобы присутствовал конструктор футболок ( как здесьhttp://www.1001futbolka.ru/konstruktor ) и конструктор визиток как здесь-http://vizitka.com/printing/businesscards/template-1241/editor или что то похожее Дизайн ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Необхолимо написать и размножить статьи для размещения на Liex По 1 уникальной 100% статье с последующим размножением на 50шт / каждая Статьи по 1500 -2000 знаков (чистая) Статьи на темы: 1) Визитки 2) Календари 3) Печати - Штампы ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $400
Необходимо сделать сайт для фотографа. Дизайн (PSD-файл) имеется . Cверстать валидно , кроссбраузерно, идеально оптимизировано под SEO. Никаких шаблонных галерей, галерея должна выглядеть как у меня на картинке. По вопросу CMS еще не определился - предлагайте. ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $200
Необходимо сделать красивый сайт с удобной и быстрой галереей. Хороший дизайн и наполнение текстами Сайт должен делаться под присмотром СЕО-специалиста Необходим удобный для неспециалиста движок.Сайты «под ключ»28 заявокЗакрыт13 лет назад