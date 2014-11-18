Опытный
Контент-менеджмент:
- наполнение информационных сайтов
- наполнение ИМ: вручную, импорт — экспорт, парсинг
- поиск и анализ информации, в т. ч. по заданному алгоритму
- поиск и обработка фотографий,создание дизайна
Опыт работы в игровой индустрии, иллюстрации
Знание программ SketchUp, Sai pain tool, Adobe Photoshop, Corel, MS Office, zBruch, рисую на персональном графическом планшете (Wacom).
Парсинг:
- товары для ИМ, фотографии, статьи, еmail — адреса, телефоны…
- размещение объявлений на досках и порталах с предоставлением подробного отчета, логинов и паролей от аккаунтов
- конвертирование файлов разных форматов
- распознавание и корректировка текста
- расшифровка аудио/видео записей
- набор текста
- сбор, редактирование, рубрикация и систематизация данных в Excel
- обработка массивов данных; создание таблиц, отчётов с применением формул и макросов.
- Key Collector
- AllSubmitter
- Datacol
- RoboForm
- Antigate
Работаю качественно и ответственно, обращайтесь!
Системное администрирование
нет отзывов
$2/час
от $2от 2 дней
#103
Обработка фотографий
нет отзывов
$2/час
от $5от 2 дней
#1035