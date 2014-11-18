antoha_reva

Антон antoha_reva

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Опытный

Контент-менеджмент:

  • наполнение информационных сайтов
  • наполнение ИМ: вручную, импорт — экспорт, парсинг
  • поиск и анализ информации, в т. ч. по заданному алгоритму
  • поиск и  обработка фотографий,создание дизайна
Опыт работы в ретуши, коллажированю

Опыт работы в игровой индустрии, иллюстрации

Знание программ SketchUp, Sai pain tool, Adobe Photoshop, Corel, MS Office, zBruch, рисую на персональном графическом планшете (Wacom).

Парсинг:

  • товары для ИМ, фотографии, статьи, еmail — адреса, телефоны…
Размещение объявлений:

  • размещение объявлений на досках и порталах с предоставлением подробного отчета, логинов и паролей от аккаунтов
Редактирование/Корректировка:

  • конвертирование файлов разных форматов
  • распознавание и корректировка текста
  • расшифровка аудио/видео записей
  • набор текста
MS Excel: 

  • сбор, редактирование, рубрикация и систематизация данных в Excel
  • обработка массивов данных; создание таблиц, отчётов с применением формул и макросов.
Использую:

  • Key Collector
  • AllSubmitter
  • Datacol
  • RoboForm
  • Antigate
Владею слепым десятипальцевым методом набора.

Работаю качественно и ответственно, обращайтесь! 

Системное администрирование
нет отзывов
$2/час
от $2от 2 дней
#103
Обработка фотографий
нет отзывов
$2/час
от $5от 2 дней
#1035