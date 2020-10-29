САЙТОЛОГ И ВЕБ-ДИЗАЙНЕР

Здравствуйте

Меня зовут Анна. Я занимаюсь созданием лендингов и дизайном на Tilda, проходила курсы по веб-разработке и дизайну. На данный момент работала с крупным риелтором Санкт-Петербурга Константином Фёдоровым.

Мое портфолио можете найти в профиле.

В процессе работы я могу:

•провести конкурентный анализ и анализ ЦА

•сделать прототип сайта

•отрисовать уникальный современный дизайн на Tilda

•адаптировать сайт под все устройства

•создать собственный домен

работаю с Zero-блоком

владею Figma

Время разработки сайта 6-7 дней (в зависимости от сложности работы)

Цены:

•Макет на фигме: 1.000 р.

•Лендинг на Тильде: от 5.000 р.

•Многостраничный сайт: от 7.000 р.

•Интернет-магазин: от 5.000 р.