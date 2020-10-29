САЙТОЛОГ И ВЕБ-ДИЗАЙНЕР
Здравствуйте
Меня зовут Анна. Я занимаюсь созданием лендингов и дизайном на Tilda, проходила курсы по веб-разработке и дизайну. На данный момент работала с крупным риелтором Санкт-Петербурга Константином Фёдоровым.
Мое портфолио можете найти в профиле.
В процессе работы я могу:
•провести конкурентный анализ и анализ ЦА
•сделать прототип сайта
•отрисовать уникальный современный дизайн на Tilda
•адаптировать сайт под все устройства
•создать собственный домен
работаю с Zero-блоком
владею Figma
Время разработки сайта 6-7 дней (в зависимости от сложности работы)
Цены:
•Макет на фигме: 1.000 р.
•Лендинг на Тильде: от 5.000 р.
•Многостраничный сайт: от 7.000 р.
•Интернет-магазин: от 5.000 р.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Портфолио (дизайн и сборка сайтов на Тильде)38 просмотров