Требуется написать модуль на платформу RetailCRM. Модуль интегрируется со сторонним сервисом https://progbonus.ru Документация на АПИ стороннего сервиса https://documenter.getpostman.com/view/317528/RW89J92L?version=latest#409f5b3a-5d5f-49fd-878f-21ec1f2c12bf Но для модуля нужно будет 2-3 запроса к сервису прогбонус. Как один из ...
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Реализовать модуль стороннего сервиса progbonus.ru для RetailCRM. Взаимодействие модуля со сторонним сервисом по REST API. Возможности модуля 1. Получить информацию о клиенте на стороннем сервисе и отобразить их в RetailCRM ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $150
Интернет-магазин на Django интегрировать со сторонним сервисом. Сторонний сервис - это облачная программа лояльности клиентов. Ниже Сторонний Сервис или Бонусная. Реализован слой сервиса (хелпер) на PHP, который взаимодействует со Сторонним Сервисом по REST ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $120
Интернет-магазин на 1С-Bitrix интегрировать со сторонним сервисом. Сторонний сервис - это облачная программа лояльности клиентов. Ниже Сторонний Сервис или Бонусная. Уже реализован слой сервиса (хелпер) на PHP, который взаимодействует со Сторонним Сервисом по REST API. ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт6 лет назад