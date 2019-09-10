ap1ter

Андрей ap1ter

 
35 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • RetailCRM модуль

    Требуется написать модуль на платформу RetailCRM. Модуль интегрируется со сторонним сервисом https://progbonus.ru  Документация на АПИ стороннего сервиса https://documenter.getpostman.com/view/317528/RW89J92L?version=latest#409f5b3a-5d5f-49fd-878f-21ec1f2c12bf Но для модуля нужно будет 2-3 запроса к сервису прогбонус. Как один из ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • RetailCRM модуль

    Реализовать модуль стороннего сервиса progbonus.ru для RetailCRM. Взаимодействие  модуля со сторонним сервисом по REST API.  Возможности модуля 1. Получить информацию о клиенте на стороннем сервисе и отобразить их в RetailCRM ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Django интегрировать со сторонним сервисом

    $150

    Интернет-магазин на Django интегрировать со сторонним сервисом. Сторонний сервис - это облачная программа лояльности клиентов. Ниже Сторонний Сервис или Бонусная. Реализован слой сервиса (хелпер) на PHP, который взаимодействует со Сторонним Сервисом по REST ...

    DjangoPHPPython
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • 1С-Bitrix интегрировать со сторонним сервисом

    $120

    Интернет-магазин на 1С-Bitrix интегрировать со сторонним сервисом. Сторонний сервис - это облачная программа лояльности клиентов. Ниже Сторонний Сервис или Бонусная. Уже реализован слой сервиса (хелпер) на PHP, который взаимодействует со Сторонним Сервисом по REST API. ...

    PHP
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад