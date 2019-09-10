Требуется написать модуль на платформу RetailCRM. Модуль интегрируется со сторонним сервисом https://progbonus.ru Документация на АПИ стороннего сервиса https://documenter.getpostman.com/view/317528/RW89J92L?version=latest#409f5b3a-5d5f-49fd-878f-21ec1f2c12bf Но для модуля нужно будет 2-3 запроса к сервису прогбонус. Как один из ...