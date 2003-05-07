apweb

Vitaliy Alyoshin apweb

 
39 летУкраина/Днепр
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн сайта проектной фирмы

    Здравствуйте. Необходимо разработать логотип и дизайн сайта компании, которая занимается проектированием домов (коттеджей), инженерных сетей, коммерческих объектов и т.п. На сайте планируется сделать раздел портфолио - 3D моделей спроектированных домов, раздел с описанием процедуры проектирования, согласования, ...

    Дизайн сайтаДизайн главной страницы3D-модель
    Дизайн сайтов35 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Delphi: Связь между миниАТС (телефоном) и PC

    Нужна программа(с исходным кодом) на Delphi под Win32, которая бы могла при входящем звонке его зарегистрировать. То есть – получить сигнал о том что кто-то звонит и, по возможности, определить номер звонящего. Желательно(но не критично), ...

    Delphi
    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Редизайн и доработка сайта

    Редизайн сайта shop.greensport.com.ua Для сайта shop.greensport.com.ua нужно обновить дизайн и добавить некоторые возможности. Сайт работает на движке: VaM Shop - open source ecommerce solution http://vamshop.ru http://vamshop.com based on: ...

    Редизайн сайта
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • 3D flash сайт

    Необходимо создать небольшую 3D сцену, с несколькими движущимися примитивами (шар, куб,тетраэдр), и несколькими эффектами. Основные эффекты, которые необходимо будет реализовать: 1. вращение примитивов вокруг своей оси 2. движение примитивов по замкнутой орбите 3. движения камеры: к объекту, от объекта(например, при ...

    Flash
    Веб-программирование16 заявок
    Закрыт
    15 лет назад