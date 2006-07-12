arcada

Гость arcada

 
NaN летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

e-mail: [email protected]

  • Java developer (contract)

    $5000

    Мы ищем квалифицированных программистов, готовых в течение 3 месяцев в достаточно плотном режиме (67 рабочих дней) стартовать и развить новый проект. Международная компания. Разработка собственных программных продуктов. Основные требования: * Web Services (SOAP), JSP, JSF и/или Struts; * ...

    MySQLOracle
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Java Developer (remote work)

    $2000

    Международная компания, разработка программного обеспечения, ищет Java разработчика . Обязанности - Удаленная разработка и тестирование компонентов. Требования к кандидату - * опыт программирования на Java (Servlets, Web services) не менее 2-х лет; * опыт работы с базами ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • VBA Application Developer (part-time)

    $800

    International telecommunication company is looking for VBA developer. NB!! Temporary contract - 3-4 months. Responsibilities- * develop and test applications in VBA for Excel; * write scripts using VBScript. Technical experience: * Visual Basic for Applications ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • System administrator (remote work, part-time)

    $300

    Международная компания, разработка программного обеспечения, ищет системного администратора на удаленную работу. Обязанности - * базовое конфигурирование и поддержка удаленных серверов для распределенной команды разработчиков программного обеспечения. Требования к кандидату - * опыт работы в команде разработчиков ...

    PHPLinuxApachePerl
    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Java Developer (remote work, part time)

    $2500

    Международная компания, разработка программного обеспечения, ищет программистов для удаленной работы. Обязанности - Удаленная разработка и тестирование компонентов. Требования к кандидату - * опыт программирования на Java (Servlets, Web services) не менее 3-х лет; * опыт работы с базами данных, знание ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • C developer (remote work, part-time)

    $2500

    Международная компания - разработка программного обеспечения - ищет программистов для удаленной работы. Обязанности - удаленная разработка и тестирование компонентов. Требования к кандидату - практический подтверждённый опыт программирования на С не менее 5 лет. Желательно: * опыт работы (разработка) с сетевыми технологиями; * ...

    Системное программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад