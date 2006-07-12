Международная компания - разработка программного обеспечения - ищет программистов для удаленной работы. Обязанности - удаленная разработка и тестирование компонентов. Требования к кандидату - практический подтверждённый опыт программирования на С не менее 5 лет. Желательно: * опыт работы (разработка) с сетевыми технологиями; * ...