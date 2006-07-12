Мы ищем квалифицированных программистов, готовых в течение 3 месяцев в достаточно плотном режиме (67 рабочих дней) стартовать и развить новый проект. Международная компания. Разработка собственных программных продуктов. Основные требования: * Web Services (SOAP), JSP, JSF и/или Struts; * ...
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- $5000Прикладное ПОнет заявокЗакрыт17 лет назад
- $2000
Международная компания, разработка программного обеспечения, ищет Java разработчика . Обязанности - Удаленная разработка и тестирование компонентов. Требования к кандидату - * опыт программирования на Java (Servlets, Web services) не менее 2-х лет; * опыт работы с базами ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $800
International telecommunication company is looking for VBA developer. NB!! Temporary contract - 3-4 months. Responsibilities- * develop and test applications in VBA for Excel; * write scripts using VBScript. Technical experience: * Visual Basic for Applications ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $300
Международная компания, разработка программного обеспечения, ищет системного администратора на удаленную работу. Обязанности - * базовое конфигурирование и поддержка удаленных серверов для распределенной команды разработчиков программного обеспечения. Требования к кандидату - * опыт работы в команде разработчиков ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $2500
Международная компания, разработка программного обеспечения, ищет программистов для удаленной работы. Обязанности - Удаленная разработка и тестирование компонентов. Требования к кандидату - * опыт программирования на Java (Servlets, Web services) не менее 3-х лет; * опыт работы с базами данных, знание ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт17 лет назад
- $2500
Международная компания - разработка программного обеспечения - ищет программистов для удаленной работы. Обязанности - удаленная разработка и тестирование компонентов. Требования к кандидату - практический подтверждённый опыт программирования на С не менее 5 лет. Желательно: * опыт работы (разработка) с сетевыми технологиями; * ...Системное программированиенет заявокЗакрыт17 лет назад