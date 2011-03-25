astuteficus

Андрей astuteficus

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Опытный разработчик клиент-серверных систем на базе технологий Java

Опытный разработчик клиент-серверных систем на базе технологий Java. Опыт работы - 7 лет. Обладаю навыками работы в команде и управления небольшими группами разработчиков и дизайнеров, проектирования архитектуры и баз данных, разработки платформ с нуля.

JEE, GWT, Web Services, JPA, JAI, MySQL, XML, HTML, CSS, JS

Social Networks APIs, Payment Systems APIs

Внимательный, ответственный и коммуникабельный. Готов осваивать новые технологии. Возможны личные встречи (СПб).

Пример одного из последних проектов - браузерная игра Мирчар (http://mirchar.ru) (GWT+MySQL)

  • Верстка сайта по тибетской медицине

    $50

    Необходимо сделать сайт по макету и выложить его на Joomla. CMS уже установлена, структура сайта туда забита. Остальной контент вводить не требуется. Сайт тривиальный за исключением картинки в заголовке, меняющейся в зависимости от выбранного раздела, ...

    Joomla
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад