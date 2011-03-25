astuteficus

Необходимо сделать сайт по макету и выложить его на Joomla. CMS уже установлена, структура сайта туда забита. Остальной контент вводить не требуется. Сайт тривиальный за исключением картинки в заголовке, меняющейся в зависимости от выбранного раздела, ...
Опытный разработчик клиент-серверных систем на базе технологий Java
Опытный разработчик клиент-серверных систем на базе технологий Java. Опыт работы - 7 лет. Обладаю навыками работы в команде и управления небольшими группами разработчиков и дизайнеров, проектирования архитектуры и баз данных, разработки платформ с нуля.
JEE, GWT, Web Services, JPA, JAI, MySQL, XML, HTML, CSS, JS
Social Networks APIs, Payment Systems APIs
Внимательный, ответственный и коммуникабельный. Готов осваивать новые технологии. Возможны личные встречи (СПб).
Пример одного из последних проектов - браузерная игра Мирчар (http://mirchar.ru) (GWT+MySQL)
Действие аккаунта приостановлено!
- $50HTML-верстка11 заявокЗакрыт14 лет назад