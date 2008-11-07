b1zz0n

Андрей b1zz0n

 
36 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Верстка дизайна магазина на CMS Vamshop

    $100

    Требуется сверстать дизайн для cms системы Vamshop. Требования: 1. кроссбраузерность 2. валидность 3. центрирование Макет предоставлю в асе Срок: 1-2 дня Оплата: предоплаты не будет, у меня аттестат продавца с высоким бл, несколько проектов в сети, много положительных отзывов... Контакты: icq ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка сайта (дизайн, верстка)!

    $250

    Что требуется? Дизайн сайта и последующая верстка, все одним исполнителем (студией). Также не против сотрудничества и дальнейшей графической поддержки проекта. CMS сайта? На данный момент я не определился. Это может быть, как широко распространенная система, так и индивидуальная ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн и верстка сайта!

    $250

    Требуется дизайн и верстка под движок DLE (ориентировочно). Тематика сайта - ICQ магазин. ТЗ нет. Являюсь гарантом крупного IT форума, имею высокий BL (250+) и отличную репутацию в сети =&gt; предоплаты не будет. Обсуждаем все детали ...

    Верстка сайтаDLE
    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Переделать скрипт продажи icq!

    $50

    Собственно говоря есть скрипт по продаже icq за смс, изначально он был написан "Русским Биллингом" для их системы, затем был переделан под "А1 Агрегатор" и уже смонтирован как плагин к движку магазина, т.е. получилось единое ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Переделать СМС обработчик.

    Есть смс обработчик от Русского биллинга (ниже прикреплен). Он настроен на работу с РБ нужно переделать его под A1 (a1agregator.ru). Основные требования: 1. Переделать под A1. 2. Добавление номеров биллинга A1. Дополнительные требования: 1. Переделать цены в рубли. 2. Совместить с ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
EddieTimofeev
Эдик 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Разработка сайта (дизайн, верстка)!
Отличный заказчик и приятный в общении человек :) Рад был сотрудничать
Долго искал исполнителя для создания нового дизайна для своего магазина и его последующей верстки. Человек выполнил заказ в установленный срок, с работай справился на 200%. Полностью доволен выбором! И дальше намерен работать с человеком.
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