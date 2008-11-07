Требуется сверстать дизайн для cms системы Vamshop. Требования: 1. кроссбраузерность 2. валидность 3. центрирование Макет предоставлю в асе Срок: 1-2 дня Оплата: предоплаты не будет, у меня аттестат продавца с высоким бл, несколько проектов в сети, много положительных отзывов... Контакты: icq ...
- $100Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется сверстать дизайн для cms системы Vamshop. Требования: 1. кроссбраузерность 2. валидность 3. дивная верстка Срок: 1-2 дня Контакты: icq 144144HTML-верстка1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется сверстать дизайн для cms системы Vamshop. Требования: 1. кроссбраузерность 2. валидность 3. дивная верстка Срок: 1-2 дня Контакты: icq 144144 jid [email protected]HTML-верстканет заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется сверстать дизайн для cms системы Vamshop. Контакты: icq 144144 jid [email protected]HTML-верстка4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Что требуется? Дизайн сайта и последующая верстка, все одним исполнителем (студией). Также не против сотрудничества и дальнейшей графической поддержки проекта. CMS сайта? На данный момент я не определился. Это может быть, как широко распространенная система, так и индивидуальная ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $250
Требуется дизайн и верстка под движок DLE (ориентировочно). Тематика сайта - ICQ магазин. ТЗ нет. Являюсь гарантом крупного IT форума, имею высокий BL (250+) и отличную репутацию в сети => предоплаты не будет. Обсуждаем все детали ...Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $250
В общем необходимо сделать дизайн icq магазина! Движок, под который будет верстка - DLE. Подробнее в icq 144144.Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Собственно говоря есть скрипт по продаже icq за смс, изначально он был написан "Русским Биллингом" для их системы, затем был переделан под "А1 Агрегатор" и уже смонтирован как плагин к движку магазина, т.е. получилось единое ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть смс обработчик от Русского биллинга (ниже прикреплен). Он настроен на работу с РБ нужно переделать его под A1 (a1agregator.ru). Основные требования: 1. Переделать под A1. 2. Добавление номеров биллинга A1. Дополнительные требования: 1. Переделать цены в рубли. 2. Совместить с ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад