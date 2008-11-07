Что требуется? Дизайн сайта и последующая верстка, все одним исполнителем (студией). Также не против сотрудничества и дальнейшей графической поддержки проекта. CMS сайта? На данный момент я не определился. Это может быть, как широко распространенная система, так и индивидуальная ...