Здравствуйте! На сайт требуется добавить 100 видео роликов с YouTube. Тематика: ремонт и евроремонт. От вас требуется: 1) Поиск видеороликов (тематики и ключи предоставлю). 2) Просмотр видеоролика. 3) Вставка видео на мой сайт (сайт на Wordpress). 4) Написать небольшую заметку о ...