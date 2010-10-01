Необходим постер или команда постеров для скрытой рекламы на форумах, блогах. Дано: сайт юридической тематики (информационная) - Опыт обязателен. - Объем около 100 ссылок в месяц на протяжении нескольких месяцев. - Ваши прокачанные аккаунты на общетематических ресурсах. - Подготавливать аккаунты ...
- $150Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Рерайт новостей о ШОУБИЗНЕСЕ и ЗВЕЗДАХ + публикация на сайте (wordpress, простая админка): 1) Выбор новости 2) Рерайт новости и заголовка 3) Подбор тематичной картинки и уникализация ее (быстро, объясню) 4) Публикация Требуется в среднем 5 новостей в день. Новость ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт11 лет назад
- $35
Здравствуйте! На сайт требуется добавить 100 видео роликов с YouTube. Тематика: ремонт и евроремонт. От вас требуется: 1) Поиск видеороликов (тематики и ключи предоставлю). 2) Просмотр видеоролика. 3) Вставка видео на мой сайт (сайт на Wordpress). 4) Написать небольшую заметку о ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется создать систему онлайн тестирования (Веб) Требования • Система онлайн тестирования • Подобие pdd.auto.mail.ru • Учёт балланса аккаунтов (тарифные планы) • Интеграция с платёжным гейтом robokassa.ru • Защита captcha Необходимые функции • Модуль пользователи - Имя пользователя - email - Реквизиты, Контактнные данные - Учёт денежного балланса аккаунта - История зачисления/потребления средств • Модуль тесты - Списки вопросов - Категории вопросов - Списки вариантов ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт13 лет назад
Создать самодостаточную систему онлайн тестирования (наподобие pdd.auto.mail.ru, но с немногим более широким функционалом), с возможностью оплаты доступа к тесту посредством СМС и интернет валют (webmoney, Яндекс Деньги и т.д.). Необходимый функционал: - Регистрация нового пользователя; - Оплата услуг новым пользователем, ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад