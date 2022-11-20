Профессиональный фул стек на React и Express. "Забабахаю вам сайты - будет улет!"

Здравствуйте! Меня зовут Виктор, я студент технического вуза по направлению "Комп'ютерные Науки". Всю нужную информацию обо мне предоставлю при общении.

Мой стек технологий и навыков:

HTML

CSS

JS

JQuery

React.js

Bootstrap

Webpack

npm

Node.js

Express

Препроцесоры (SASS/SCSS)

Навыки кроссбраузерной, резиновой, адаптивной верстки

Git , github, gitlab

БЭМ нйминг

Контактная информация:

Телеграм - https://t.me/micro_bzu

Email - [email protected]

﻿Немного обо мне:

Вежливый

Целеустремленный

Упорный

Коммуникабельный

Быстро учусь всему новому

Не боюсь тяжелых заданий

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Уважаемый заказчик! Условия обоюдной комфортной связи:

С вашей стороны:

- задание (в случае отсутствия – помогу в составлении);

- ответы на вопросы по заданию (если таковые возникнут);

- предоплата по договоренности.

Мои обязанности: