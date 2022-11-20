banano_lancer

Виктор banano_lancer

 
22 годаУкраина/Львов
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Профессиональный фул стек на React и Express. "Забабахаю вам сайты - будет улет!"

Здравствуйте! Меня зовут Виктор, я студент технического вуза по направлению "Комп'ютерные Науки". Всю нужную информацию обо мне предоставлю при общении.

Мой стек технологий и навыков:

  • HTML
  • CSS
  • JS
  • JQuery
  • React.js
  • Bootstrap
  • Webpack
  • npm
  • Node.js
  • Express
  • Препроцесоры (SASS/SCSS)
  • Навыки кроссбраузерной, резиновой, адаптивной верстки
  • Git , github, gitlab
  • БЭМ нйминг

Контактная информация:

Телеграм - https://t.me/micro_bzu

Email - [email protected]

﻿Немного обо мне:

  • Вежливый
  • Целеустремленный
  • Упорный
  • Коммуникабельный
  • Быстро учусь всему новому
  • Не боюсь тяжелых заданий
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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Уважаемый заказчик! Условия обоюдной комфортной связи:

С вашей стороны:

- задание (в случае отсутствия – помогу в составлении);

- ответы на вопросы по заданию (если таковые возникнут);

- предоплата по договоренности.

Мои обязанности:

  • Выполняю все качественно, в указанные сроки(если я считаю, что не выполню задание, за него не берусь)
  • В случае внештатных ситуаций, ВСЕГДА, повторюсь, ВСЕГДА верну вам деньги.
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