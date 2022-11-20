Профессиональный фул стек на React и Express. "Забабахаю вам сайты - будет улет!"
Здравствуйте! Меня зовут Виктор, я студент технического вуза по направлению "Комп'ютерные Науки". Всю нужную информацию обо мне предоставлю при общении.
Мой стек технологий и навыков:
- HTML
- CSS
- JS
- JQuery
- React.js
- Bootstrap
- Webpack
- npm
- Node.js
- Express
- Препроцесоры (SASS/SCSS)
- Навыки кроссбраузерной, резиновой, адаптивной верстки
- Git , github, gitlab
- БЭМ нйминг
Контактная информация:
Телеграм - https://t.me/micro_bzu
Email - [email protected]
Немного обо мне:
- Вежливый
- Целеустремленный
- Упорный
- Коммуникабельный
- Быстро учусь всему новому
- Не боюсь тяжелых заданий
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВАУважаемый заказчик! Условия обоюдной комфортной связи:
С вашей стороны:
- задание (в случае отсутствия – помогу в составлении);
- ответы на вопросы по заданию (если таковые возникнут);
- предоплата по договоренности.
Мои обязанности:
- Выполняю все качественно, в указанные сроки(если я считаю, что не выполню задание, за него не берусь)
- В случае внештатных ситуаций, ВСЕГДА, повторюсь, ВСЕГДА верну вам деньги.
Портфолио
- Сайт для просмотра покемонов "PokeDex"51 просмотр
- Лендинг на тему "Travel"45 просмотров