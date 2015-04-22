Design + Web (ASP.NET + MSSQL)
Опыт создания сайтов с 2000 года, специализация:
- создание сайтов "под ключ"
- автоматизация платежей со всеми платёжными системами и картами (WM, Яндекс.Деньги, QIWI, PayPal и др.)
- создание интернет-магазинов, сайтов-каталогов, корпоративных сайтов со сложной внутренней реализацией
- веб-программирование различной сложности на ASP.NET (C#) с БД MSSQL
Сайт может реализовываться как на собственной готовой системе управления контентом так и написанной под задачу, - в любом случае с полной адаптацией под нужды заказчика...
Портфолио можно посмотреть здесь: http://www.dotsoft.ru/portfolio
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Портфолио
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