barabuly83

Работаю с Денисом уже не первый проект. Могу охарактеризовать его, как профессионального человека любящего свое дело. Работу выполняет в срок и качественно. Как наиболее важный критерий, оценил его способность видеть проект, как вижу его я (занимаюсь интернет маркетингом). Это может показаться частным примером, однако найти программиста и рекламщика с одним видением общей тенденции сайторазработки не так то и просто. Возникают конечно какие то размолвки, но в спорах рождается истина! Тем более возникшие маленькие не состыковки выражались в лице Дениса не со стороны лентяйства и не умения, а со стороны полезности и удобности того или иного элемента, для общего дела. Мысли и идеи всегда понятны и логичны. Общение происходит без напрягов, что то же не мало важно. Кто разбирается в специфики Фриланса. Он не пропадает на две недели. Отрабатывает свои деньги на 100 а иногда на 150%. Рекомендую. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.