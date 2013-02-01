barabuly83

Дмитрий barabuly83

 
40 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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Отзывы фрилансеров
UniStyle
Денис 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$1000
10 баллов
10 лет назад
Разработка интернет-магазина на Joomla
Работаем с Дмитрием уже не над 1-м проектом. Все протекает отлично.
В проекте была поставлена задача создать магазин с привлекательным дизайном, удобным для пользования покупателями и всеми современными атрибутами интернет-магазинов. Денис, я считаю, справился с этой задачей. Из всей проведенной работы хочу выделить следующее. Оригинальный тематический логотип и тематическое оформление главной страницы. Приятная контрастная цветовая гамма дизайна. Удобные и многофункциональные представления товара в категориях и описании товара, корзина с функциями изменениями кол-ва товара и его удаления. Быстрое оформление заказа. Полезные модули анонсов товаров на главной странице магазина. Как говорил Денис, в начале нашего сотрудничества, у него большой опыт создания интерент-магазинов и эти слова действительно подтвердились после согласования всех макетов дизайна и интеграции их в CMS Joomla. Также хочу отметить что после окончательного расчета он не остался равнодушным к проекту и помогал консультациями и правил мелкие найденные нами баги. Результат работы: www.liktepla.ru
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UniStyle
Денис 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$500
10 баллов
10 лет назад
Газовые баллоны
Приятно было сотрудничать. У Дмитрия хочу выделить следующие преимущества, как у заказчика. Емкое изложение описания задачи, обсуждения хода работы без значительных задержек, своевременный прием и оплата выполненной работы. Рекомендую.
Работаю с Денисом уже не первый проект. Могу охарактеризовать его, как профессионального человека любящего свое дело. Работу выполняет в срок и качественно. Как наиболее важный критерий, оценил его способность видеть проект, как вижу его я (занимаюсь интернет маркетингом). Это может показаться частным примером, однако найти программиста и рекламщика с одним видением общей тенденции сайторазработки не так то и просто. Возникают конечно какие то размолвки, но в спорах рождается истина! Тем более возникшие маленькие не состыковки выражались в лице Дениса не со стороны лентяйства и не умения, а со стороны полезности и удобности того или иного элемента, для общего дела. Мысли и идеи всегда понятны и логичны. Общение происходит без напрягов, что то же не мало важно. Кто разбирается в специфики Фриланса. Он не пропадает на две недели. Отрабатывает свои деньги на 100 а иногда на 150%. Рекомендую. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
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