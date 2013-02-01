barabuly83

В проекте была поставлена задача создать магазин с привлекательным дизайном, удобным для пользования покупателями и всеми современными атрибутами интернет-магазинов. Денис, я считаю, справился с этой задачей. Из всей проведенной работы хочу выделить следующее. Оригинальный тематический логотип и тематическое оформление главной страницы. Приятная контрастная цветовая гамма дизайна. Удобные и многофункциональные представления товара в категориях и описании товара, корзина с функциями изменениями кол-ва товара и его удаления. Быстрое оформление заказа. Полезные модули анонсов товаров на главной странице магазина. Как говорил Денис, в начале нашего сотрудничества, у него большой опыт создания интерент-магазинов и эти слова действительно подтвердились после согласования всех макетов дизайна и интеграции их в CMS Joomla. Также хочу отметить что после окончательного расчета он не остался равнодушным к проекту и помогал консультациями и правил мелкие найденные нами баги. Результат работы: www.liktepla.ru