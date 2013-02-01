Газовые баллоны

$500
Сайты «под ключ»Завершен1 заявка97 просмотров
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Необходимо создать сайт визитку на тему продажа, заправка газовых баллонов техническим газом.

11 лет назад
barabuly83
Дмитрий 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
UniStyle
Денис 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$500
10 дней
Работаю с Денисом уже не первый проект. Могу охарактеризовать его, как профессионального человека любящего свое дело. Работу выполняет в срок и качественно. Как наиболее важный критерий, оценил его способность видеть проект, как вижу его я (занимаюсь интернет маркетингом). Это может показаться частным примером, однако найти программиста и рекламщика с одним видением общей тенденции сайторазработки не так то и просто. Возникают конечно какие то размолвки, но в спорах рождается истина! Тем более возникшие маленькие не состыковки выражались в лице Дениса не со стороны лентяйства и не умения, а со стороны полезности и удобности того или иного элемента, для общего дела. Мысли и идеи всегда понятны и логичны. Общение происходит без напрягов, что то же не мало важно. Кто разбирается в специфики Фриланса. Он не пропадает на две недели. Отрабатывает свои деньги на 100 а иногда на 150%. Рекомендую. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Приятно было сотрудничать. У Дмитрия хочу выделить следующие преимущества, как у заказчика. Емкое изложение описания задачи, обсуждения хода работы без значительных задержек, своевременный прием и оплата выполненной работы. Рекомендую.
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