Крупный новостной портал решил сделать полный редизайн. Портал посвящен городским новостям: политика, бизнес, культура, спорт и так далее… Отбор исполнителей будет осуществляться на основе этого конкурса. Заказ крупный и интересный. Конкурс: Требуется ...
- $275Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Требуется дизайнер, или скорее дизайнер-иллюстратор. Проектов много, работы много. После тестового периода возможно работа на фулл-тайм-основе. Работа интересная. Требования: 1. Чувство прекрасного. 2. Знание всех современных веб-технологий, применяемых в веб-дизайне. 3. ...Дизайн интерфейсов и игр5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Ищу креативного дизайнера для создания интерфейсов сервиса под мобильные браузеры и дизайна страниц. Подробности в личку после предоставления портфолио.Дизайн мобильных приложений16 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно: 1. Сделать в админке Wordpress разные формы для создания кастомных постов. Посты кроме стандартных вещей будут содержать дополнительные поля. 2. Наладить вывод этих постов (см. пункт 1) вместе с дополнительными ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется взять готовый шаблон для Joomla с этого сайта http://joomlaxtc.com/, адаптировать его (немного видоизменить), и привинтить к CMS. Другими словами, требуется специалист по Joomla, возможно для постоянного сотрудничества. Срочно!Веб-программирование21 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $250
Требуется создать дизайн новостного сайта. Подробности в личку.Дизайн сайтов39 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется специалист по инфографике с элементами пользовательского интерфейса и иногда анимацией, работа не то что постоянная, но периодическая. НЕ flash.Прочее3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется придумать дизайн заголовка интернет-газеты. Именно заголовка. Примеры: thetimes.co.uk http://www.telegraph.co.uk/ Или можно взять любую бумажную газету и посмотреть ее заголовок. В загловке должен быть какой-то графический элемент, по типу thetimes.co.uk ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Требуется придумать логотип-заголовок-шапку для новостного сайта. Сайт посвящен новостям про энергетику. Стилизован под http://www.thetimes.co.uk/tto/news/ Хотелось бы что-то похожее, хотя все варианты рассматриваются. Размер логотипа-шапки-заголовка такой же как в Таймс http://www.thetimes.co.uk/tto/news/ ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Требуется написать клиентское приложение, измеряющее низходящую скорость(download) до определенных серверов. Например, вконтакте, ivi.ru и других. Цель понять на сколько хорошо работает интернет клиента и с какой скоростью скачивает данные с указанных серверов. Что-то типа этого ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт13 лет назад
Для постоянного в перспективе сотрудничества подыскивается переводчик новостных заметок по теме телекоммуникации и связь. Перевод с английского на русский. Требуются минимальные знания в экономике -- чем выручка отличается от прибыли, и технологические на уровне ...Копирайтинг46 заявокЗакрыт14 лет назад
Собственно, нужно сделать копию новостного сайта под ключ с системой редакции и так далее... http://www.thetimes.co.uk/tto/news/ Ключевой момент -- сроки и стоимость. но сроки важнее.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт14 лет назад
Собственно говоря сабж. Работа постоянная, каждый день 3-4 новостных текста. Критерии отбора в порядке значимости: 1. знание по теме телекома и хай-тека. 2. добавление в текст своих собственных мыслей по ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт14 лет назад
Задача: Есть новостной ресурс с собственным контентом, обновляемым каждый день кроме выходных. Требуется создать страницы-зеркала в социальных сетях -- жж, фейсбуке и вконтакте и наладить автоматический парсинг туда новостей с сайта. Сайт ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Неспешно ищу SEO-специалиста для максимально естественного продвижения новостного проекта. Проект -- новостной сайт с самописным контентом, обновляемым каждый день. ТИЦ 90, ПР 4, порядка 200-300 посетителей в сутки. Тематика -- телеком. ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется реализовать следующую задачу. На удаленном компьютере качаются данные. Требуется через интернет передавать в режиме реального времени информацию об объеме скачанных данных и отображать ее в виде графика(обсуждается) на сайте под вордпрессом.Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад