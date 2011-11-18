Сказать, что я очень доволен работой с Владимиром, значит не сказать ничего. Удивили профессионализм, гибкость, стремление к результату и, что самое главное, порядочность этого специалиста. Имею большой опыт работы с различными подрядчиками, но таких качеств у исполнителей уже не встречал очень давно. Володя, большое тебе спасибо!