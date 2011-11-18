bass70

Борис bass70

 
46 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн одной страницы с новостью

    $275

    Крупный новостной портал решил сделать полный редизайн. Портал посвящен городским новостям: политика, бизнес, культура, спорт и так далее… Отбор исполнителей будет осуществляться на основе этого конкурса. Заказ крупный и интересный. Конкурс: Требуется ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется дизайнер-иллюстратор на ряд проектов

    $1000

    Требуется дизайнер, или скорее дизайнер-иллюстратор. Проектов много, работы много. После тестового периода возможно работа на фулл-тайм-основе. Работа интересная. Требования: 1. Чувство прекрасного. 2. Знание всех современных веб-технологий, применяемых в веб-дизайне. 3. ...

    Дизайн интерфейсов и игр5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сервиса

    $500

    Ищу креативного дизайнера для создания интерфейсов сервиса под мобильные браузеры и дизайна страниц. Подробности в личку после предоставления портфолио.

    Дизайн мобильных приложений16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Wordpress

    Нужно: 1. Сделать в админке Wordpress разные формы для создания кастомных постов. Посты кроме стандартных вещей будут содержать дополнительные поля. 2. Наладить вывод этих постов (см. пункт 1) вместе с дополнительными ...

    CSSHTMLJavaScriptPHPWordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать сайт на Joomla

    Требуется взять готовый шаблон для Joomla с этого сайта http://joomlaxtc.com/, адаптировать его (немного видоизменить), и привинтить к CMS. Другими словами, требуется специалист по Joomla, возможно для постоянного сотрудничества. Срочно!

    Joomla
    Веб-программирование21 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Специалист по инфографике

    Требуется специалист по инфографике с элементами пользовательского интерфейса и иногда анимацией, работа не то что постоянная, но периодическая. НЕ flash.

    Прочее3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн заголовка для Интернет-газеты

    $50

    Требуется придумать дизайн заголовка интернет-газеты. Именно заголовка. Примеры: thetimes.co.uk http://www.telegraph.co.uk/ Или можно взять любую бумажную газету и посмотреть ее заголовок. В загловке должен быть какой-то графический элемент, по типу thetimes.co.uk ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Логотип-заголовок-шапка для новостного сайта

    $50

    Требуется придумать логотип-заголовок-шапку для новостного сайта. Сайт посвящен новостям про энергетику. Стилизован под http://www.thetimes.co.uk/tto/news/ Хотелось бы что-то похожее, хотя все варианты рассматриваются. Размер логотипа-шапки-заголовка такой же как в Таймс http://www.thetimes.co.uk/tto/news/ ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Измерение скорости

    Требуется написать клиентское приложение, измеряющее низходящую скорость(download) до определенных серверов. Например, вконтакте, ivi.ru и других. Цель понять на сколько хорошо работает интернет клиента и с какой скоростью скачивает данные с указанных серверов. Что-то типа этого ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевод с английского новостей и заметок

    Для постоянного в перспективе сотрудничества подыскивается переводчик новостных заметок по теме телекоммуникации и связь. Перевод с английского на русский. Требуются минимальные знания в экономике -- чем выручка отличается от прибыли, и технологические на уровне ...

    Копирайтинг46 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Ищу рерайтера по теме телекома и хай-тек

    Собственно говоря сабж. Работа постоянная, каждый день 3-4 новостных текста. Критерии отбора в порядке значимости: 1. знание по теме телекома и хай-тека. 2. добавление в текст своих собственных мыслей по ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создать страницы в СС и парсить туда новости

    Задача: Есть новостной ресурс с собственным контентом, обновляемым каждый день кроме выходных. Требуется создать страницы-зеркала в социальных сетях -- жж, фейсбуке и вконтакте и наладить автоматический парсинг туда новостей с сайта. Сайт ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Продвижение новостного проекта.

    Неспешно ищу SEO-специалиста для максимально естественного продвижения новостного проекта. Проект -- новостной сайт с самописным контентом, обновляемым каждый день. ТИЦ 90, ПР 4, порядка 200-300 посетителей в сутки. Тематика -- телеком. ...

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Удаленный счетчик

    Требуется реализовать следующую задачу. На удаленном компьютере качаются данные. Требуется через интернет передавать в режиме реального времени информацию об объеме скачанных данных и отображать ее в виде графика(обсуждается) на сайте под вордпрессом.

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

Am1GO
38 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$400
10 баллов
14 лет назад
Удаленный счетчик
WordPress
Нестандартная задача - интересная реализация. Сотрудничеством крайне доволен, оплата чётко в срок. Рекомендую.
Сказать, что я очень доволен работой с Владимиром, значит не сказать ничего. Удивили профессионализм, гибкость, стремление к результату и, что самое главное, порядочность этого специалиста. Имею большой опыт работы с различными подрядчиками, но таких качеств у исполнителей уже не встречал очень давно. Володя, большое тебе спасибо!
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