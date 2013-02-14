3d графика, фотообработка, растровая и векторная графика, полиграфия.

Последнее место работы - ш/ф печать, в том числе пре-пресс. Первое место - студия 3d спецэффектов в 95-ом. Между ними - работа в рекламе, на телевидении (те же 2д/3д эффекты в рекламе, оформление телеканалов), в рекламных агентствах, участие вэб-проектах. Готов помочь удаленно в разработке и подготовке векторной и растровой вэб-графики, полиграфических макетов, спецэффектов для видео, тонкой ретуши фотографий.

ПО:

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

XARA

Adobe Aftereffects

Adobe Premier

Pinnacle Edition

Adobe Lightroom

Capture ONE

Capture NX

Это список предпочитаемых программ, само собой разумеется знаком и работаю со всем распространенным софтом, в том числе мультипликационным.