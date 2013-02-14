3d графика, фотообработка, растровая и векторная графика, полиграфия.
Последнее место работы - ш/ф печать, в том числе пре-пресс. Первое место - студия 3d спецэффектов в 95-ом. Между ними - работа в рекламе, на телевидении (те же 2д/3д эффекты в рекламе, оформление телеканалов), в рекламных агентствах, участие вэб-проектах. Готов помочь удаленно в разработке и подготовке векторной и растровой вэб-графики, полиграфических макетов, спецэффектов для видео, тонкой ретуши фотографий.
ПО:
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
XARA
Adobe Aftereffects
Adobe Premier
Pinnacle Edition
Adobe Lightroom
Capture ONE
Capture NX
Это список предпочитаемых программ, само собой разумеется знаком и работаю со всем распространенным софтом, в том числе мультипликационным.
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