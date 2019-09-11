Большой опыт работ по сайтам WordPress и DLE
Большой опыт работ по сайтам WordPress и DLE, установка, настройка, оптимизация, работа с плагинами, шаблонами и так далее. Полная чистка и удаление вирусов с сайтов. Создание качественных автонаполняемых сайтов "под ключ"! Также осуществляю работы по seo-оптимизации. Настройка лент на Wpgrabber.
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