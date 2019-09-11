baxmut

Денис baxmut

 
47 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Большой опыт работ по сайтам WordPress и DLE

Большой опыт работ по сайтам WordPress и DLE, установка, настройка, оптимизация, работа с плагинами, шаблонами и так далее. Полная чистка и удаление вирусов с сайтов. Создание качественных автонаполняемых сайтов "под ключ"! Также осуществляю работы по seo-оптимизации. Настройка лент на Wpgrabber. 

Только качество и кратчайшие сроки!!

Если тут не доступен или нужна быстрая связь и ответы на вопросы, обращайтесь:

Cкaйп: baxmutik

Сервис: https://wpgrabber.ru.com