bcg

Павел Сергеев bcg

 
45 летРоссия/Москва
20 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужны баннеры для сайтов

    Нужны баннеры для сайтов [url=https://rabota-polska.ru/]https://rabota-polska.ru/[/url]  и [url=https://elblag.ru/]https://elblag.ru/[/url] размеры 125х125, 728х90, 468х60.  Интересуют сроки и цена.

    Баннеры27 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • 3 анимированных баннера для сайта

    125х125, 728х90, 468х60. Баннеры одной тематики (автозапчасти из Польши, сайт http://avto-allegro.info/ ), стиль общий, разрешение — разное. Примеры работ — обязательно! Интересуют сроки и цена.

    Баннеры26 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработать сайт

    Сайт на Joomla с компанентом недвижимость. Необходимо: 1) При работе с компанентом недвижимость некоректно выводится title . Необходимо исправить ошибку 2) Исправить ошибку в компаненте поиск по базе недвижимости. 3) Изменить ширину сайта, что бы пропала горизонтальная полоса ...

    Joomla
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад