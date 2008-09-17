Сайт на Joomla с компанентом недвижимость. Необходимо: 1) При работе с компанентом недвижимость некоректно выводится title . Необходимо исправить ошибку 2) Исправить ошибку в компаненте поиск по базе недвижимости. 3) Изменить ширину сайта, что бы пропала горизонтальная полоса ...