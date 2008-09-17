Нужны баннеры для сайтов [url=https://rabota-polska.ru/]https://rabota-polska.ru/[/url] и [url=https://elblag.ru/]https://elblag.ru/[/url] размеры 125х125, 728х90, 468х60. Интересуют сроки и цена.
Баннеры27 заявок
Закрыт
6 лет назад
Нужны баннеры для сайтов [url=https://rabota-polska.ru/]https://rabota-polska.ru/[/url] и [url=https://elblag.ru/]https://elblag.ru/[/url] размеры 125х125, 728х90, 468х60. Интересуют сроки и цена.
125х125, 728х90, 468х60. Баннеры одной тематики (автозапчасти из Польши, сайт http://avto-allegro.info/ ), стиль общий, разрешение — разное. Примеры работ — обязательно! Интересуют сроки и цена.
Сайт на Joomla с компанентом недвижимость. Необходимо: 1) При работе с компанентом недвижимость некоректно выводится title . Необходимо исправить ошибку 2) Исправить ошибку в компаненте поиск по базе недвижимости. 3) Изменить ширину сайта, что бы пропала горизонтальная полоса ...