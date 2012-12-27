Дорого, качественно и быстро, выдерайте любые два.

Все детали заказов обсуждаются через сервис weblancer. В дальнейшем при успешном сотрудничестве возможна связь по skype

Рабочие дни Пн-Пт

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Выполняю:

- Макеты приложений, мобильных сайтов

- Макеты сайтов

Я НЕ ДЕЛАЮ:

- "Элементы" Для сайтов: шапки, бекграунды, кнопки и прочую мелочь

- Верстку сайтов

- Полиграфию

- Банеры

- Flash

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РАБОТАЮ ПО ПРЕДОПЛАТЕ (50% от стоимости заказа, если сумма менее 100 уе-то полная предоплата)

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PSD макет от 500 usd

После утверждения ТЗ делаю 1 концепцию главной страницы.

Срок на создание главной страницы 3-5 рабочих дней

Дорабатываем по вашим требованиям (2 бесплатных ревизии)

Создание внутренних страниц от 2х часов до 1 рабочего дня