beliktm

Тарас beliktm

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Дорого, качественно и быстро, выдерайте любые два.

Все детали заказов обсуждаются через сервис weblancer. В дальнейшем при успешном сотрудничестве возможна связь по skype

Рабочие дни Пн-Пт

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Выполняю:

- Макеты приложений, мобильных сайтов

- Макеты сайтов

Я НЕ ДЕЛАЮ:

- "Элементы" Для сайтов: шапки, бекграунды, кнопки и прочую мелочь

- Верстку сайтов

- Полиграфию

- Банеры

- Flash

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РАБОТАЮ ПО ПРЕДОПЛАТЕ (50% от стоимости заказа, если сумма менее 100 уе-то полная предоплата)

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PSD макет от 500 usd

После утверждения ТЗ делаю 1 концепцию главной страницы.

Срок на создание главной страницы 3-5 рабочих дней

Дорабатываем по вашим требованиям (2 бесплатных ревизии)

Создание внутренних страниц от 2х часов до 1 рабочего дня

Отзывы фрилансеров

miledi-fantom
Юлианна 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$3
10 баллов
11 лет назад
Написать статью о вреде алкоголя на vypivka.net
Хороший заказчик, легко было сотрудничать. Все детально объяснил, оплату перевел вовремя. Рекомендую.
Очень оперативная работа. Текст написан грамотно и интересно, не пришлось ни править ничего, не долго объяснять само задание. Достойная работа за адекватные деньги!
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