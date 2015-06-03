bionicle

Гольтцман Мирослав bionicle

 
37 летРоссия/Новосибирск
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Верстка, Веб-программирование, Интернет-магазины

Последние работы, преимущественно интернет-магазины, недвижимость.

Prestashop, simplacms, также могу взяться за любой другой. Верстка, программирование, правка/создание модулей/обратная разработка.

JS, PHP, HTML, MySQL, сертифицирован по MsSQL/CEH.

PHPMySQLHTMLPrestashop
Портфолио
Отзывы заказчиков
Paquito
33 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
9 баллов
8 лет назад
Изменения на сайте
Хороший исполнитель. Рекомендую.
Отличный клиент
Ответный отзыв
Business_Forsage
Сергей 
44 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Установить шаблон Wordpress
Сотрудничеством доволен - шаблон установлен аккуратно, всё настроено по заданию, постоянно на связи, доброжелательное отношение, рекомендую!
Все отлично, рекомендую!
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MISHA
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Выкачать страничку html
Мирослав хорошо справился с заданием. Спасибо за работу.
Спасибо за работу, всегда буду рад помочь
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