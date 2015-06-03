Верстка, Веб-программирование, Интернет-магазины
Последние работы, преимущественно интернет-магазины, недвижимость.
Prestashop, simplacms, также могу взяться за любой другой. Верстка, программирование, правка/создание модулей/обратная разработка.
JS, PHP, HTML, MySQL, сертифицирован по MsSQL/CEH.
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Портфолио
- Gigapower183 просмотра
- Mobilempire195 просмотров
- Batterylab158 просмотров
- 1-click cart169 просмотров
- Woodesign.ru151 просмотр
- Sezoncentr.ru141 просмотр
- Elenagurina LP116 просмотров
- Buket-nk.ru177 просмотров
- L2c1.ml175 просмотров
- Домашний сад LP126 просмотров
- Maizon130 просмотров
- Aura of Imperios - лк для сервера L2192 просмотра
Отзывы заказчиков
$10
9 баллов
8 лет назад
Хороший исполнитель. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный клиент
$30
10 баллов
8 лет назад
Сотрудничеством доволен - шаблон установлен аккуратно, всё настроено по заданию, постоянно на связи, доброжелательное отношение, рекомендую!
Ответный отзыв
Все отлично, рекомендую!
$10
10 баллов
9 лет назад
Мирослав хорошо справился с заданием. Спасибо за работу.
Ответный отзыв
Спасибо за работу, всегда буду рад помочь