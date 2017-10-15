buildsoft76

Необходимо настроить контекстную рекламу в Яндекс и Гугл, Поиск+РСЯ/КМС для проекта http://scad.buildsoft.ru/ , также интересует реклама в fb и vk. В случае успешного сотрудничества будет еще несколько проектов на аналогичную ЦА.