buildsoft76

Руслан Королев buildsoft76

 
40 летРоссия/Ярославль
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$300
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Настройка контекстной рекламы

    Необходимо настроить контекстную рекламу в Яндекс и Гугл, Поиск+РСЯ/КМС для проекта http://scad.buildsoft.ru/ , также интересует реклама в fb и vk.  В случае успешного сотрудничества будет еще несколько проектов на аналогичную ЦА.

    Контекстная реклама15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка логотипа и создание брендбука.

    Доработка логотипа и создание брендбука.  Имеется логотип (во вложении), логотип в целом устраивает, если есть какие-либо предложения по доработке, то готов рассмотреть.  Необходимо сделать бренд-бук на основе данного логотипа: 1. Визитка. 2. Бланк организации. (для КП, писем и т.д.) 3. ...

    Брендбук
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Наполнить раздел продукты сайта на Битрикс.

    Наполнить раздел продукты сайта на Битрикс образец заполненной карточки продукта http://new.buildsoft.ru/product/csoft-development/spds-graphics/. Контент взять с сайта разработчика (пришлю на каждый продукт ссылку откуда взять). Для пробы заполнить 10 продуктов.  1) http://csdev.ru/products/?product=497 2) http://csdev.ru/products/?product=498 3) http://csdev.ru/products/?product=496 4) http://csdev.ru/products/?product=755329 5) http://csdev.ru/products/?product=489 6) http://csdev.ru/products/?product=821694 7) http://csdev.ru/products/?product=492 8) http://csdev.ru/products/?product=481 9) http://csdev.ru/products/?product=478 10) http://csdev.ru/products/?product=475

    БитриксСайт на Битрикс
    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
Anastasiya_GR
Анастасия 
38 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
2 дня назад
$300
10 баллов
6 лет назад
Доработка логотипа и создание брендбука.
Мои лучшие рекомендации к сотрудничеству! С Русланом было приятно работать, корректное общение, уместные правки. Моментальная оплата. Спасибо за интересный заказ.
Работой остался очень доволен, Анастасия сразу понимала что необходимо доработать. Сделала идеальный брендбук, с примерами документов во всех необходимых форматах. Все сроки соблюдены, результаты превзошли ожидания. Рекомендую Анастасию, как ответственного и профессионального подрядчика.
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