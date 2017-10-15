buildsoft76

Необходимо настроить контекстную рекламу в Яндекс и Гугл, Поиск+РСЯ/КМС для проекта http://scad.buildsoft.ru/ , также интересует реклама в fb и vk. В случае успешного сотрудничества будет еще несколько проектов на аналогичную ЦА.
- Контекстная реклама15 заявокЗакрыт6 лет назад
Доработка логотипа и создание брендбука. Имеется логотип (во вложении), логотип в целом устраивает, если есть какие-либо предложения по доработке, то готов рассмотреть. Необходимо сделать бренд-бук на основе данного логотипа: 1. Визитка. 2. Бланк организации. (для КП, писем и т.д.) 3. ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Наполнить раздел продукты сайта на Битрикс образец заполненной карточки продукта http://new.buildsoft.ru/product/csoft-development/spds-graphics/. Контент взять с сайта разработчика (пришлю на каждый продукт ссылку откуда взять). Для пробы заполнить 10 продуктов. 1) http://csdev.ru/products/?product=497 2) http://csdev.ru/products/?product=498 3) http://csdev.ru/products/?product=496 4) http://csdev.ru/products/?product=755329 5) http://csdev.ru/products/?product=489 6) http://csdev.ru/products/?product=821694 7) http://csdev.ru/products/?product=492 8) http://csdev.ru/products/?product=481 9) http://csdev.ru/products/?product=478 10) http://csdev.ru/products/?product=475Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт6 лет назад