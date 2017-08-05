burkin06

Сергей Бурцев burkin06

 
56 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Обработать 2 фотографии

    Вырезать наручные часы из фотографий, сделать белый фон. Небольшая тень под предметом. Немного притенить белое кольцо циферблата, чтобы не сливалось с основным циферблатом.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Скопировать и наполнить сайт

    Собственно, скопировать нужно архитектуру сайта на 8 страниц. Движок Tilda. Тексты и фотографии нужно изменить. Весь контент будет предоставлен исполнителю в ТЗ. Сайт-визитка. Основная задача - генерировать лиды. Дополнительно, нужно:   Настроить заявки и сообщения  Очистить сайт от ...

    TildaСайт-визитка
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Перенести изображение одежды на белый фон

    $17

    Необходимо обработать 218 фотографий одежды в формате .jpg Большинство изображений одежды на сером фоне. Нужен простой белый фон. Если одежда на моделях, наложить изображение модели на белый фон. Размер изображений не менять. Файлы не переименовывать.  ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Создать шубер упаковки в .cdr Базовый макет есть

    Есть базовый макет шубера. Файл в формате .cdr Необходимо внести изменения согласно ТЗ. Работа включает в себя как рутинную работу по компоновке, так и творчество дизайнера.  Срок выполнения работы 3 дня.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
ZyZik
35 летРоссия
4 года в сервисе
Был
месяц назад
$3
10 баллов
4 года назад
Обработать 2 фотографии
Спасибо Вам Сергей за доверие! Отличный заказчик,четкое ТЗ,моментальная оплата!Рекомендую!
Все сделано быстро, и качественно. Спасибо Евгений!
Ответный отзыв
e_krtv
Егор 
21 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
год назад
$17
10 баллов
5 лет назад
Перенести изображение одежды на белый фон
Оплата в срок, хороший заказчик, приятно было поработать.
Егор, спасибо за отличную работу. Понравился хороший профессиональный уровень, быстрый отклик и быстрый темп выполнения заказа. Твердая пятерка
Ответный отзыв
A9955017818
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$33
10 баллов
6 лет назад
Создать шубер упаковки в .cdr Базовый макет есть
Сергей отличный заказчик, отсутствие некоторого материала было компенсировано полным принятием моего варианта. Также было предоставлено достаточно подробное тех задание и широкий выбор материалов для работы после минимальных правок, оплата была произведена как договаривались в полном объёме, рекомендую к сотрудничеству и также буду рад дальнейшим заданиям.
Работа выполнена в срок, за адекватные деньги, с возможностью выбора варианта. Понравилось, что Алексей пытается вникнуть в детали заказа, что бы понять замысел заказчика, и это сильно экономит время. Что касается качества работы, то мое мнение, как заинтересованного лица, очень субъективно. Прав Алексей или нет, проголосует покупатель своими деньгами. Рекомендую, как исполнителя.
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