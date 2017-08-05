Работа выполнена в срок, за адекватные деньги, с возможностью выбора варианта. Понравилось, что Алексей пытается вникнуть в детали заказа, что бы понять замысел заказчика, и это сильно экономит время. Что касается качества работы, то мое мнение, как заинтересованного лица, очень субъективно. Прав Алексей или нет, проголосует покупатель своими деньгами. Рекомендую, как исполнителя.