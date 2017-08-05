Вырезать наручные часы из фотографий, сделать белый фон. Небольшая тень под предметом. Немного притенить белое кольцо циферблата, чтобы не сливалось с основным циферблатом.
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- $17
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Отзывы фрилансеров
$3
10 баллов
4 года назад
Спасибо Вам Сергей за доверие! Отличный заказчик,четкое ТЗ,моментальная оплата!Рекомендую!
Ответный отзыв
Все сделано быстро, и качественно. Спасибо Евгений!
$17
10 баллов
5 лет назад
Оплата в срок, хороший заказчик, приятно было поработать.
Ответный отзыв
Егор, спасибо за отличную работу. Понравился хороший профессиональный уровень, быстрый отклик и быстрый темп выполнения заказа. Твердая пятерка
$33
10 баллов
6 лет назад
Сергей отличный заказчик, отсутствие некоторого материала было компенсировано полным принятием моего варианта. Также было предоставлено достаточно подробное тех задание и широкий выбор материалов для работы после минимальных правок, оплата была произведена как договаривались в полном объёме, рекомендую к сотрудничеству и также буду рад дальнейшим заданиям.
Ответный отзыв
Работа выполнена в срок, за адекватные деньги, с возможностью выбора варианта. Понравилось, что Алексей пытается вникнуть в детали заказа, что бы понять замысел заказчика, и это сильно экономит время. Что касается качества работы, то мое мнение, как заинтересованного лица, очень субъективно. Прав Алексей или нет, проголосует покупатель своими деньгами. Рекомендую, как исполнителя.