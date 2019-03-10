При нажатии на кнопку "Выбрать" - установить балун с адресом, изменить цвет балуна после выбора. Карта уже имеется. JS немного поправить остается. Ссылку на проект скину.
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Сайт на ocStore 3 (opencart). Необходимо доработать модуль оплаты райффайзенбанк. Сейчас модуль работает, но не сделан Callback, не передает информацию платеже со страницы банка на сайт. Вводные данные, где что находится предоставлю. Документация https://e-commerce.raiffeisen.ru/api/doc/ecom.htmlВеб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
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Необходимо доработать модуль оплаты райффайзенбанк. Сейчас модуль работает, но не сделан Callback, не передает информацию о статусе платежа со страницы банка на сайт. CMS ocStore 3.0.2.0 Документация https://e-commerce.raiffeisen.ru/api/doc/ecom.htmlВеб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
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Необходимо сверстать страницы + формы. 02_проект.png необходимо при верстке предусмотреть заполнение кружка, в зависимости от кол-ва часов. Например всего 21ч 100%, на убывание идем...10.5 ч уже 50% и т.д. Адаптив на усмотрение верстальщика, резиновый. Бюджет 3000р.HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо сверстать одну страницу по psd макету. Верстка адаптивная резина или по другому отзывчивая верстка. Верстаем в процентах, до следующего промежуточного разрешения. Разрешения: 1920px,1100px,768px,320px. Бутстрап для этих целей не подойдет, можете даже его не предлагать. ...HTML-верстка27 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо создать макет сайта, тематика "услуги по лечению сайтов от вирусов". Подробности после предложений. Портфолио обязательно. Пишите сразу стоимость за главную, от и до. Авторассылки не воспринимаю.Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт5 лет назад