Техническая поддержка вашего ресурса

Добрый день! Меня зовут Александр, работаю в сфере IT-технологий более 11 лет. Если Вы являетесь моим постоянным клиентом, предоставлю Вам личный кабинет, в котором Вы самостоятельно сможете выставлять задачи и получать оценку, с уведомлением о ее выполнении. Так же имеются различные тарифные планы на услуги технической поддержки вашего сайта.

Обратившись ко мне, Вы получаете качественную работу за небольшие деньги!