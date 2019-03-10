bylex

Александр bylex

 
36 летРоссия/Тамбов
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Техническая поддержка вашего ресурса

Добрый день! Меня зовут Александр, работаю в сфере IT-технологий более 11 лет. Если Вы являетесь моим постоянным клиентом, предоставлю Вам личный кабинет, в котором Вы самостоятельно сможете выставлять задачи и получать оценку, с уведомлением о ее выполнении. Так же имеются различные тарифные планы на услуги технической поддержки вашего сайта.

Обратившись ко мне, Вы получаете качественную работу за небольшие деньги!

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$41
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • API Яндекс.Карт. Добавление метки при нажатии на кнопку

    $9

    При нажатии на кнопку "Выбрать" - установить балун с адресом, изменить цвет балуна после выбора. Карта уже имеется. JS немного поправить остается. Ссылку на проект скину.

    Javascript
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработка эквайринга райффайзенбанк

    $89

    Сайт на ocStore 3 (opencart). Необходимо доработать модуль оплаты райффайзенбанк. Сейчас модуль работает, но не сделан Callback, не передает информацию платеже со страницы банка на сайт. Вводные данные, где что находится предоставлю. Документация https://e-commerce.raiffeisen.ru/api/doc/ecom.html

    OpenCartocStore
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработка оплаты заказа по карте

    $60

    Необходимо доработать модуль оплаты райффайзенбанк. Сейчас модуль работает, но не сделан Callback, не передает информацию о статусе платежа со страницы банка на сайт. CMS ocStore 3.0.2.0 Документация https://e-commerce.raiffeisen.ru/api/doc/ecom.html

    ocStore
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Верстка страниц + формы

    $41

    Необходимо сверстать страницы + формы. 02_проект.png необходимо при верстке предусмотреть заполнение кружка, в зависимости от кол-ва часов. Например всего 21ч 100%, на убывание идем...10.5 ч уже 50% и т.д. Адаптив на усмотрение верстальщика, резиновый. Бюджет 3000р.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Верстка по макету

    Необходимо сверстать одну страницу по psd макету. Верстка адаптивная резина или по другому отзывчивая верстка.  Верстаем в процентах, до следующего промежуточного разрешения. Разрешения: 1920px,1100px,768px,320px. Бутстрап для этих целей не подойдет, можете даже его не предлагать. ...

    Bootstrap
    HTML-верстка27 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Макет сайта по тематике "Лечение сайтов от вирусов"

    Необходимо создать макет сайта, тематика "услуги по лечению сайтов от вирусов".  Подробности после предложений. Портфолио обязательно. Пишите сразу стоимость за главную, от и до. Авторассылки не воспринимаю.

    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
Stanislav-ukr
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$41
10 баллов
4 года назад
Верстка страниц + формы
Четко поставленная задача, постоянно на связи, актуальные правки, оплата вовремя. Всем рекомендую к сотрудничеству
Все сделано в срок. Спасибо!
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