cardwriter

П.И. Васечкин cardwriter

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сайт о технике и электронике

    $10000

    Приглашаются к участию в стартапе разработчики, преимущественно PHP, знакомые с WordPress и MySQL. Что планируется: хотим сделать всеобъемлющий сайт о технике и электронных устройствах: от сотовых телефонов до домашних кинотеатров. Что-то вроде engadget.com, но кроме ...

    PHPWordPressMySQL
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Редактор-корректор

    $500

    Требуется редактор-корректор сайта по театральной тематики. Сверять описания событий на сайте с описаниями первоисточников (например, сайтов театров). Добавлять новые события, режиссеров, актеров, другую доп. информацию. Оплата - сдельная, в зависимости от объема выполненной работы. Подробности ...

    Редактирование и Корректура39 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • "Остров сокровищ" (flash-игра)

    Задача в следующем. По острову ходит чувак с магнитом, в земле закопаны телефоны (от 1 до 3). Он их этим магнитом ищет. Юзер кликает на клетку - мужик туда идет, после чего магнит отклоняется в ...

    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад