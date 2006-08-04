cardwriter

Приглашаются к участию в стартапе разработчики, преимущественно PHP, знакомые с WordPress и MySQL. Что планируется: хотим сделать всеобъемлющий сайт о технике и электронных устройствах: от сотовых телефонов до домашних кинотеатров. Что-то вроде engadget.com, но кроме ...
- $10000Веб-программирование13 заявокЗакрыт15 лет назад
- $500
Требуется редактор-корректор сайта по театральной тематики. Сверять описания событий на сайте с описаниями первоисточников (например, сайтов театров). Добавлять новые события, режиссеров, актеров, другую доп. информацию. Оплата - сдельная, в зависимости от объема выполненной работы. Подробности ...Редактирование и Корректура39 заявокЗакрыт16 лет назад
Задача в следующем. По острову ходит чувак с магнитом, в земле закопаны телефоны (от 1 до 3). Он их этим магнитом ищет. Юзер кликает на клетку - мужик туда идет, после чего магнит отклоняется в ...Разработка игр2 заявкиЗакрыт17 лет назад