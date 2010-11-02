chadaev

Владимир Чадаев chadaev

 
45 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Victor1c
Виктор 
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Импорт в 1С Управление торговлей 11 каталога товар
Рекомендую. Четкая постановка, оперативная оплата.
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Ответный отзыв
kotenok1985
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Приватный проект для kotenok1985
Очень понравилось работать с данным заказчиком - четкое задание, быстрая оплата. С удовольствием буду сотрудничать еще.
Работа с Екатериной показала, что у нас в стране есть профессиональные копирайтеры. С поставленными задачами справляется на 100%. Тексты очень высокого качества и в срок. Надеюсь на долгое сотрудничество. И рекомендую за отличную работу. Екатерина, большое спасибо.
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