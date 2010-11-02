Работа с Екатериной показала, что у нас в стране есть профессиональные копирайтеры. С поставленными задачами справляется на 100%. Тексты очень высокого качества и в срок. Надеюсь на долгое сотрудничество. И рекомендую за отличную работу. Екатерина, большое спасибо.