Нужен копирайт! Тематика: полиграфия, широкоформатная печать, наружная реклама. Знание тематики обязательно, пишите ваши предложения и цены
Копирайтинг67 заявок
Закрыт
12 лет назад
Нужен копирайт! Тематика: полиграфия, широкоформатная печать, наружная реклама. Знание тематики обязательно, пишите ваши предложения и цены
Есть сайт на битриксе, нужно его доработать: доработка, настройка модулей, компанентов и шаблонов к ним.
Нужно импортировать в 1С УТ 11 каталог товара из XML и настроить
Нужен копирай на главную страницу сайта интернет-магазина игрушек
Нужно импортировать каталог товаров из XML файла.