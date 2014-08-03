cheboksarets

Дмитрий cheboksarets

 
50 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
прикладное и web программирование

ОБРАЗОВАНИЕ: Чувашский госуниверситет, факультет радиоэлектроники и информатики, специальность «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем», 1998г.

МОЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: прикладное и web программирование.

ОПЫТ ПРОГРАММИРОВАНИЯ: >15 лет.

ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

прикладное программирование: Паскаль – Borland Delphi, C# – MS Visual Studio, C++ – Builder, VisualBasic;

web программирование: SQL, PHP, javascript, HTML.

ПРИМЕРЫ РАБОТ: создал сайт znaniemed.ru

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