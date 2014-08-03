прикладное и web программирование
ОБРАЗОВАНИЕ: Чувашский госуниверситет, факультет радиоэлектроники и информатики, специальность «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем», 1998г.
МОЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: прикладное и web программирование.
ОПЫТ ПРОГРАММИРОВАНИЯ: >15 лет.
ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
прикладное программирование: Паскаль – Borland Delphi, C# – MS Visual Studio, C++ – Builder, VisualBasic;
web программирование: SQL, PHP, javascript, HTML.
ПРИМЕРЫ РАБОТ: создал сайт znaniemed.ru
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