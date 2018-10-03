chechet70

Владимир Чечетов chechet70

 
53 годаУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
z-studio-46
Влад 
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Адаптировать сайты под мобильные устройства
С заказчиком никаких проблем не возникло, постоянно на связи, помогал по программной части, очень приятно было сотрудничать. Рекомендую.
Работа была выполнена качественно и в срок с учётом всех пожеланий. Приятно иметь дело с профессионалом.
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