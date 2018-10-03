Для сайта спортивного питания и добавок. Требования: наличие аккаунтов в соцсетях (фб, линкедин и др.)
- Копирайтинг2 заявкиЗакрыт2 года назад
Тема "Как быстро набрать вес". (Для здорового человека, роль питания, режима дня, спорта, спортивных добавок для ускорения процесса). Статья должна быть экспертной, отвечать на поставленный вопрос. В статье должны быть картинки, графики. Размер 5000-6000 зн. В ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт4 года назад
- $100
Для магазина https://cosmetics-peptide.com.ua необходимо установить и настроить фильтр товаров, обладающий функционалом как у FilterVier_SEO_v.2.2.x (параметры фильтра имеют вид чпу, возможность создавать посадочные страницы для любого набора параметров фильтра и т.д.) Пример как работает фильтр https://laresandpenates.com.ua/mebel/gostinaya/divany/Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $50
Сайт http://cosmetics-peptide.com.ua Сайт частично адаптирован. Дизайна адаптации нет. Необходимо "разгрузить" сайт, сделать его просмотр удобным для клиента.HTML-верстка20 заявокЗакрыт5 лет назад
http://www.shopteh.com.ua http://www.motobloki-kentavr.com.uaHTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $500
Дизайн есть (главная, категория, карточка товара, корзина, отзывы, блог, информационная страница, заказ звонка, подарочный сертификат и т.д.). Макетов много. Макеты предоставлю выбранному исполнителю. Схожий функционал можете посмотреть на сайте [url=https://cosmetic.com.ua]https://cosmetic.com.ua[/url] (скидки, подарочные сертификаты, мобильная версия ...Интернет-магазины26 заявокЗакрыт6 лет назад