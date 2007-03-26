chiefwhite

Гость chiefwhite

 
NaN лет
17 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Ведущий программист PHP

    Приветствую. Мне нужен программист знакомый профессионально с PHP, MySQL, AJAX, JavaScript, Symfony. Можно иметь еще способности, Cake и Zend это плюс. Работа постоянная, стабильная, удаленная, возможность роста. Половина рабочего дня, 4-5 часов в день, 5 ...

    PHPJavascriptMySQLAjax
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Web программист

    $500

    Приветствую. Мне нужен программист знакомый профессионально с PHP, MySQL, AJAX, JavaScript, Symfony. Можно иметь еще способности, Cake и Zend это плюс. Работа постоянная, стабильная, удаленная, возможность роста. Половина рабочего дня, 4-5 часов в день, 5 ...

    PHPJavascriptMySQLAjax
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Web программист

    Есть работа для Веб программиста. PHP, MySQL, Apache, HTML, XML, CSS, CVS, XSLT. Желание изучать Java приветствуется, будем способствовать развитию. Работа удаленная, график свободный, полный рабочий день. Первый месяц тестовый, ...

    PHPMySQLHTMLCSSApache
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Ведущий разработчик на PHP

    Мы - стабильная компания с инвестициями, ищем надежного, ответственного специалиста высокого уровня на позицию Ведущий разработчик на PHP. Язык программирования PHP, преимущественно Web платформа. Знание английского языка, AJAX, MySQL, OOP, Scriptaculous, Symfony, ...

    PHPMySQLHTMLCSSApacheAjax
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Web программист на PHP

    Есть вакансия для Web программиста на PHP. Требуется PHP, MySQL, AJAX + JS, Cake. Приветствуется Symfony, Zend и многое другое. Стабильная работа, полный рабочий день. Рассмотрим оплату как почасовую, так и ставку. Присылай ...

    PHPMySQLAjax
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Web программист

    Ищем Web программиста. Основные задачи: верста HTML, CSS, JS, знание хотя бы минимума PHP и MySQL, частичный дизайн, работа с XML и XSLT. Желание обучения приветствуется (JSP). График гибкий, работа удаленная. ...

    PHPMySQLHTMLCSS
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн сайта и UI

    Требуется качественный и экслюзивный дизайн сайта. Минимум 5 разных вариантов, работа до упора и утверждения черновика. Оплата исключительно после работы. Никаких авансов, невозвращаемых залогов и такого прочего. Пришлите на email [email protected] ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка проекта whiteboard

    Предложите решение для реализации проекта описанного в приложеном файле. Проект для системы с высокой нагрузкой, должен быть динамическим, легким, масштабируемым. В вашем предложении опишите: 1. Предлагаемую технологию 2. Способы борьбы с черезмерной нагрузкой, защита от ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • SEO специалист

    Ищем специалиста в англоязычном SEO, знающий принципы раскрутки сайта белыми и черными методами, практический опыт обязателен, знание принципов раскрутки через блоги, сплоги, системы ссылок, обмен трафиком и ссылками, ключевые слова, контент оптимизация и т.д. ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка SyncML клиента на J2ME

    Нужен SyncML клиент на Java, для телефонов Samsung. Должен advertise SyncML по Bluetooth через OBEX, чтобы можно было синхронизироваться без использования сетевого соединения. Вторая часть проекта (опционально -- при наличии опыта) интеграция с Sync ...

    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Ищу партнера для создания Web приложений

    Ищем партнера для создания, более точно для разработки Web проектов за процент в стартапе. Разработка PHP, Ruby, Java, также рассмотрим любые другие системы которые вы предпочитаете. Даже если у вас недостаточный опыт, вы ...

    PHP
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужен дизайн темы для elgg.org

    Нужна тема для движка elgg.org. Для сайта http://people.bosstalks.com. Интересует два варианта: 1) тема для elgg.org, просто сведение к таким же формам, стилям и цветам как у паритетного сайта http://www.bosstalks.com/. 2) разработка единного дизайна в стиле ...

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Web Designer With Style

    California-based company seeks creative, resourceful web designer for innovative new online application with extraordinary potential. You have the ability to take others concepts and make them a reality, want to get in on the ground ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Junior Web Programmer

    California-based company seeks detail-oriented web programmer for innovative new online application with extraordinary potential. You will test and "debug" application, recommending corrections and improvements. Get in on the ground floor of an exciting new web ...

    Тестирование сайтов3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Тестирование Web application

    Нужен тестер для тестирования web приложения. Ориентировочная оценка времени работы 30 часов. Проект J2EE. Система отчетности Eventum. Потенциальное долгосрочное сотрудничество. Оплата персональным банковским чеком.

    Тестирование ПО10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад