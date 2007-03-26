chiefwhite

Приветствую. Мне нужен программист знакомый профессионально с PHP, MySQL, AJAX, JavaScript, Symfony. Можно иметь еще способности, Cake и Zend это плюс. Работа постоянная, стабильная, удаленная, возможность роста. Половина рабочего дня, 4-5 часов в день, 5 ...
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
- $500
Приветствую. Мне нужен программист знакомый профессионально с PHP, MySQL, AJAX, JavaScript, Symfony. Можно иметь еще способности, Cake и Zend это плюс. Работа постоянная, стабильная, удаленная, возможность роста. Половина рабочего дня, 4-5 часов в день, 5 ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
Есть работа для Веб программиста. PHP, MySQL, Apache, HTML, XML, CSS, CVS, XSLT. Желание изучать Java приветствуется, будем способствовать развитию. Работа удаленная, график свободный, полный рабочий день. Первый месяц тестовый, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Мы - стабильная компания с инвестициями, ищем надежного, ответственного специалиста высокого уровня на позицию Ведущий разработчик на PHP. Язык программирования PHP, преимущественно Web платформа. Знание английского языка, AJAX, MySQL, OOP, Scriptaculous, Symfony, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Есть вакансия для Web программиста на PHP. Требуется PHP, MySQL, AJAX + JS, Cake. Приветствуется Symfony, Zend и многое другое. Стабильная работа, полный рабочий день. Рассмотрим оплату как почасовую, так и ставку. Присылай ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
Ищем Web программиста. Основные задачи: верста HTML, CSS, JS, знание хотя бы минимума PHP и MySQL, частичный дизайн, работа с XML и XSLT. Желание обучения приветствуется (JSP). График гибкий, работа удаленная. ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется качественный и экслюзивный дизайн сайта. Минимум 5 разных вариантов, работа до упора и утверждения черновика. Оплата исключительно после работы. Никаких авансов, невозвращаемых залогов и такого прочего. Пришлите на email [email protected] ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Предложите решение для реализации проекта описанного в приложеном файле. Проект для системы с высокой нагрузкой, должен быть динамическим, легким, масштабируемым. В вашем предложении опишите: 1. Предлагаемую технологию 2. Способы борьбы с черезмерной нагрузкой, защита от ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Ищем специалиста в англоязычном SEO, знающий принципы раскрутки сайта белыми и черными методами, практический опыт обязателен, знание принципов раскрутки через блоги, сплоги, системы ссылок, обмен трафиком и ссылками, ключевые слова, контент оптимизация и т.д. ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен SyncML клиент на Java, для телефонов Samsung. Должен advertise SyncML по Bluetooth через OBEX, чтобы можно было синхронизироваться без использования сетевого соединения. Вторая часть проекта (опционально -- при наличии опыта) интеграция с Sync ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Ищем партнера для создания, более точно для разработки Web проектов за процент в стартапе. Разработка PHP, Ruby, Java, также рассмотрим любые другие системы которые вы предпочитаете. Даже если у вас недостаточный опыт, вы ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужна тема для движка elgg.org. Для сайта http://people.bosstalks.com. Интересует два варианта: 1) тема для elgg.org, просто сведение к таким же формам, стилям и цветам как у паритетного сайта http://www.bosstalks.com/. 2) разработка единного дизайна в стиле ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт17 лет назад
Ищем людей имеющих опыт в белой раскрутке форумов для англоязычных пользователей.Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Сайт для учета голосов и отзывов посетителей, теги для постов, с использованием AJAX.Прикладное ПО8 заявокЗакрыт17 лет назад
California-based company seeks creative, resourceful web designer for innovative new online application with extraordinary potential. You have the ability to take others concepts and make them a reality, want to get in on the ground ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт17 лет назад
California-based company seeks detail-oriented web programmer for innovative new online application with extraordinary potential. You will test and "debug" application, recommending corrections and improvements. Get in on the ground floor of an exciting new web ...Тестирование сайтов3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужен тестер для тестирования web приложения. Ориентировочная оценка времени работы 30 часов. Проект J2EE. Система отчетности Eventum. Потенциальное долгосрочное сотрудничество. Оплата персональным банковским чеком.Тестирование ПО10 заявокЗакрыт17 лет назад