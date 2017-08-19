3ds max, zbrush, Photoshop, моделирование,сборка сцен,текстурирование,3d-рендеринг
Приветствую!
Выполню для вас проекты по визуализации:
-интерьеров
-экстерьеров
-мебели
-инвентаря
-текстиля
-логотипов
Моделирование и визуализация поч чертежам элементов декора, техники, строительных конструкций.
Работаю в 3D max+ Vray, Photoshop,AutoCad,Archicad.
Чтобы начать работу со мной,отправьте письмо по адресу [email protected]
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Портфолио
- Комната в разрезе.284 просмотра
- Матрас164 просмотра
- Интерьер156 просмотров
- Составные части дома239 просмотров
- Отель145 просмотров
- Проект загородного дома132 просмотра
3D-графика
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$250/час
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