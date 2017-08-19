3ds max, zbrush, Photoshop, моделирование,сборка сцен,текстурирование,3d-рендеринг

Приветствую!

Выполню для вас проекты по визуализации:

-интерьеров

-экстерьеров

-мебели

-инвентаря

-текстиля

-логотипов

Моделирование и визуализация поч чертежам элементов декора, техники, строительных конструкций.

Работаю в 3D max+ Vray, Photoshop,AutoCad,Archicad.

Чтобы начать работу со мной,отправьте письмо по адресу [email protected]