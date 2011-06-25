Cкрипты, движки. PHP, MySQL, AJAX, работа с CMS. Качественно, надежно.
PHP, MySQL, AJAX, JavaScript / jQuery. Хорошее знание (X)HTML+CSS, опыт работы с распространенными CMS.
Правка, доработка, проверка, написание скриптов различной сложности, разработка "движков", проектирование БД и многое другое (более конкретно обсуждается в ICQ).
Код качественный, скрипты шустрые, надежные.
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Веб-программирование
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Системы управления (CMS)
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Тестирование сайтов
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