Cкрипты, движки. PHP, MySQL, AJAX, работа с CMS. Качественно, надежно.

PHP, MySQL, AJAX, JavaScript / jQuery. Хорошее знание (X)HTML+CSS, опыт работы с распространенными CMS.

Правка, доработка, проверка, написание скриптов различной сложности, разработка "движков", проектирование БД и многое другое (более конкретно обсуждается в ICQ).

Код качественный, скрипты шустрые, надежные.