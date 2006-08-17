В студию по созданию сайтов требуется профессиональный дизанер. Умения делать качественно и рисовать руками, а не просто обрабатывать фотки!!!!!! портфолио обязательно. Заработная плата от 1000$-2000$ все зависит от криатиФФа :-) Обязанности: - основное - создание макетов сайта любого уровня ...
Мы рассматриваем сайт, как мощный инструмент маркетинга, который служит для продвижения товаров, услуг компании в Интернет. Предлагаем полный комплекс по разработке сайтов, размещению и продвижению сайтов в поисковых системах.
Разработка корпоративных сайтов
Мы предлагаем нашим клиентам полный комплекс услуг по созданию и поддержке сайтов . Во всех наших проектах мы используем систему управления сайтом собственной разработки Eldorado.CMS - эта система успешно используется с 2001 года на множестве сайтов. Она позволяет легко управлять сайтом, пользователю без специальных навыков. Модульная структура система позволяет при необходимости легко добавить в нее новые функциональные возможности, а разделение программного кода и дизайна, помогает легко менять дизайн и компоновку сайта не изменяя его контента.
Оптимизация и продвижение сайтов в поисковых системах
На сегодняшний день поисковые системы стали основным источником быстрого поиска в Интернете. Огромные массы потенциальных клиентов ищут товары и услуги именно вашей компании и не находят их? Занять первые страницы "поисковиков" - важная задача, так как пользователь, ищущий информацию в Интернет, редко просматривает вторую и последующие страницы результатов поиска. После комплексных мер по продвижению сайта, проект занимает достойные позиции в поисковых системах и приток посетителей значительно увеличивается.
Система управления сайтом Eldorado CMS
Eldorado.CMS - полнофункциональное комплексное решение, обладающее собственной уникальной концепцией и рядом преимуществ, позволяет до максимума сократить сроки разработки сайта (интернет-проекта) и затраты на его дальнейшую поддержку. Простота интерфейса в сочетании с широкими возможностями настройки способна удовлетворить потребности как простых пользователей так опытных специалистов.
- $1500Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Вообщем нужно нарисовать зверька. Представте себе логотипы: Firefox, linux, FeeBSD, Mozilla. Вот хочу себе такого плана на сайт. Вот примеры http://powerclip.ru/modules/myalbum/photo.php?lid=1731&cid=43 http://powerclip.ru/modules/myalbum/photo.php?lid=1671&cid=2 - вот как раз, что то такого плана. Зверек будет панда, обнимающая логотип. Голотип вышлю, логотип простенький и изменить ...Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт17 лет назад