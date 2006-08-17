Мы рассматриваем сайт, как мощный инструмент маркетинга, который служит для продвижения товаров, услуг компании в Интернет. Предлагаем полный комплекс по разработке сайтов, размещению и продвижению сайтов в поисковых системах.

Разработка корпоративных сайтов

Мы предлагаем нашим клиентам полный комплекс услуг по созданию и поддержке сайтов . Во всех наших проектах мы используем систему управления сайтом собственной разработки Eldorado.CMS - эта система успешно используется с 2001 года на множестве сайтов. Она позволяет легко управлять сайтом, пользователю без специальных навыков. Модульная структура система позволяет при необходимости легко добавить в нее новые функциональные возможности, а разделение программного кода и дизайна, помогает легко менять дизайн и компоновку сайта не изменяя его контента.

Оптимизация и продвижение сайтов в поисковых системах

На сегодняшний день поисковые системы стали основным источником быстрого поиска в Интернете. Огромные массы потенциальных клиентов ищут товары и услуги именно вашей компании и не находят их? Занять первые страницы "поисковиков" - важная задача, так как пользователь, ищущий информацию в Интернет, редко просматривает вторую и последующие страницы результатов поиска. После комплексных мер по продвижению сайта, проект занимает достойные позиции в поисковых системах и приток посетителей значительно увеличивается.

Система управления сайтом Eldorado CMS

Eldorado.CMS - полнофункциональное комплексное решение, обладающее собственной уникальной концепцией и рядом преимуществ, позволяет до максимума сократить сроки разработки сайта (интернет-проекта) и затраты на его дальнейшую поддержку. Простота интерфейса в сочетании с широкими возможностями настройки способна удовлетворить потребности как простых пользователей так опытных специалистов.