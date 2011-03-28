Есть pdf-книга, необходимо сверстать из нее простой html без стилей по нашему шаблону. Пример книги выкладываю и пример верстки выкладываю. Объем работы порядка 500 страниц. Минимальный объем для одного человека на верстку – 100 страниц. ...
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- $100HTML-верстка19 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо разработать новостное приложение сайта для iPhone Пример the guardian, foxnews Приложение должно быть получать информация и обновлятся из RSS лент, сайта. Необходим стандартный для таких приложений функционал – регистрация, увеличение уменьшение шрифтов, возможность делить ссылкой, ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
Необходимо разработать современный дизайн новостного портала www.buhgalteria.ru Сайты, на которые мы ориентируемся kommersant.ru ! pravo.ru lenta.ru/ В качестве ТЗ будет предоставлено 1) Макет сайта с расположением основных информационных блоков, примерная цветовая схема, содержание блоков. 2) ...Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт13 лет назад