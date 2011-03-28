coolon

Рютин coolon

 
36 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • HTML-верстка книги из pdf

    $100

    Есть pdf-книга, необходимо сверстать из нее простой html без стилей по нашему шаблону. Пример книги выкладываю и пример верстки выкладываю. Объем работы порядка 500 страниц. Минимальный объем для одного человека на верстку – 100 страниц. ...

    HTML
    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка новостного приложения для iPhone

    Необходимо разработать новостное приложение сайта для iPhone Пример the guardian, foxnews Приложение должно быть получать информация и обновлятся из RSS лент, сайта. Необходим стандартный для таких приложений функционал – регистрация, увеличение уменьшение шрифтов, возможность делить ссылкой, ...

    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка дизайна новостного портала

    $1000

    Необходимо разработать современный дизайн новостного портала www.buhgalteria.ru Сайты, на которые мы ориентируемся kommersant.ru ! pravo.ru lenta.ru/ В качестве ТЗ будет предоставлено 1) Макет сайта с расположением основных информационных блоков, примерная цветовая схема, содержание блоков. 2) ...

    Верстка сайтаБитрикс
    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    13 лет назад