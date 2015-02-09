$100
Нужно обновить облик сайта www.copterpro.ru. Сделать верстку и обновить дизайн.
HTML-верстка20 заявок
Закрыт
10 лет назад
Email: [email protected]
Нужно обновить облик сайта www.copterpro.ru. Сделать верстку и обновить дизайн.
Перенести рекламную с яндекс директ на Googl Adwords. Интересует также продвижение в социальных сетях, SEO оптимизация (сайт www.copterpro.ru)
Есть действующий сайт www.copterpro.ru на движке opencart. Его нужно обновить дизайн, усовершенствовать функционал, добавить новые скрипты. Условия и объемы работ обсуждаются.