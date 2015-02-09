copterpro

Плотников copterpro

 
39 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Copter Pro

www.copterpro.ru

Email: [email protected]

  • Copterpro

    $100

    Есть действующий сайт www.copterpro.ru на движке opencart. Его нужно обновить дизайн, усовершенствовать функционал, добавить новые скрипты. Условия и объемы работ обсуждаются.

    Opencart
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад