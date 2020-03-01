crutopless

[b]Вводные данные:[/b] Есть CMS Flynax Под неё есть плагин Field-bound boxes, который делает следующее: 1. Если у продукта есть любой параметр, скажем "Район доставки", в котором есть список районов, этот плагин умеет сгенерить страницу, на которой будет список ...