crutopless

Есть бэк с необходимыми эндпоинтами. Есть дизайн (прототипы в Фигме). Нужно собрать фронт на Vue Js, работая с нашим backend-разработчиком с целью дописать все необходимые апихи, эндпоинты, если таковые понадобятся. Важно: результат должен иметь хорошие бенчмарки по Google ...
- HTML-верстка9 заявокЗакрыт3 года назад
[b]Вводные данные:[/b] Есть CMS Flynax Под неё есть плагин Field-bound boxes, который делает следующее: 1. Если у продукта есть любой параметр, скажем "Район доставки", в котором есть список районов, этот плагин умеет сгенерить страницу, на которой будет список ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
1. Создание кастомных страниц со списками объявлений по заданным параметрам 2. Создание быстрой перелинковки по параметрам объявлений 3. Создать тип товара "Премиальный", возможность устанавливать этот тип только администратором, возможность отображать иконку\надпись этого типа на снипетах листингов, на ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт4 года назад