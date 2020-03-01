crutopless

Максим Антоненко crutopless

 
41 годУкраина/Киев
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Собрать фронт на Vue на наших эндпоинтах по готовому дизайну

    Есть бэк с необходимыми эндпоинтами. Есть дизайн (прототипы в Фигме).  Нужно собрать фронт на Vue Js, работая с нашим backend-разработчиком с целью дописать все необходимые апихи, эндпоинты, если таковые понадобятся.  Важно: результат должен иметь хорошие бенчмарки по Google ...

    JavascriptFigmaVue.js
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Переделать плагин для Flynax

    [b]Вводные данные:[/b] Есть CMS Flynax Под неё есть плагин Field-bound boxes, который делает следующее: 1. Если у продукта есть любой параметр, скажем "Район доставки", в котором есть список районов, этот плагин умеет сгенерить страницу, на которой будет список ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Кастомизация сайта на движке Flynax

    1. Создание кастомных страниц со списками объявлений по заданным параметрам 2. Создание быстрой перелинковки по параметрам объявлений 3. Создать тип товара "Премиальный", возможность устанавливать этот тип только администратором, возможность отображать иконку\надпись этого типа на снипетах листингов, на ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    4 года назад