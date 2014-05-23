damien4work

Антон damien4work

 
33 годаРоссия/Санкт-Петербург
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Обновление дизайна шапки сайта

    $30

    Здравствуйте. Требуется обновить дизайн шапки сайта. Ширину необходимо оставить такую же. Интересующая область на скриншоте во вложении. Сейчас элементы навигационного меню, поиск, телефоны выглядят довольно несуразно. Что необходимо оставить: 1. Логотип "Центра Здоровья Волос" + контактные данные. 2. Текстовую ссылку на ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Баннер в формате jpg/png

    $15

    Здравствуйте, требуется нарисовать баннер для сайта "Центр Здоровья Волос": http://www.besthairspb.ru/ Баннер будет располагаться в левой верхней части сайта, над отзывами, виджетом вк и прочим. Формат: jpg/png Размеры: 160х220px Тема: акции и скидки клиники Информацию можно позаимствовать частично с данной страницы: http://www.besthairspb.ru/sale.html В целом, ...

    Баннер для сайта
    Баннеры1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Обновление дизайна шапки сайта

    Здравствуйте. Требуется обновить дизайн шапки сайта. Ширину необходимо оставить такую же. Интересующая область на скриншоте во вложении. Сейчас элементы навигационного меню, поиск, телефоны выглядят довольно несуразно. Что необходимо оставить: 1. Логотип "Центра Здоровья Волос" + контактные данные. 2. Текстовую ссылку на ...

    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перенос дизайна сайта

    $250

    Здравствуйте, требуется перенести дизайн сайта на новый движок. Старая версия движка - Shop-Script 4 Новая версия движка - Shop-Script 5 Задача может показаться очень тривиальной, но это не совсем так. Обновленная, 5-ая версия движка в значительной степени ...

    Дизайн сайтаWebasyst
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад