damien4work

Здравствуйте, требуется нарисовать баннер для сайта "Центр Здоровья Волос": http://www.besthairspb.ru/ Баннер будет располагаться в левой верхней части сайта, над отзывами, виджетом вк и прочим. Формат: jpg/png Размеры: 160х220px Тема: акции и скидки клиники Информацию можно позаимствовать частично с данной страницы: http://www.besthairspb.ru/sale.html В целом, ...